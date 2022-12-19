В Белгороде запустили новогодние автобусы с ёлками и гирляндами

Единая транспортная компания запустила в Белгороде праздничные автобусы № 15 и № 17. Пассажиры могут увидеть в салоне новогоднего транспорта ёлку, а на окнах — светящиеся гирлянды.
Украшать автобусы перед зимними праздниками — уже традиция белгородских перевозчиков. Вместе с тем сами горожане ранее просили добавить новогодних песен для создания максимально праздничного настроения.
Напомним, что в минувшие выходные в Белгороде торжественно открыли ёлку на Соборной площади. Дед Мороз прибыл в регион оригинально — приехал на бронетранспортёре.