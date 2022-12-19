В Белгороде запустили новогодние автобусы с ёлками и гирляндами

Жители областного центра могут прокатиться на праздничном транспорте, который курсирует по маршрутам № 15 и № 17. В салоне сотрудники ЕТК поставили ёлки, а окна украсили гирляндами, сообщили в пресс-службе регионального минтранса.

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