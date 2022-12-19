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В Белгороде запустили новогодние автобусы с ёлками и гирляндами

Сегодня, 12:53
Фото: телеграм-канал регионального минтранса
Жители областного центра могут прокатиться на праздничном транспорте, который курсирует по маршрутам № 15 и № 17. В салоне сотрудники ЕТК поставили ёлки, а окна украсили гирляндами, сообщили в пресс-службе регионального минтранса.

Единая транспортная компания запустила в Белгороде праздничные автобусы № 15 и № 17. Пассажиры могут увидеть в салоне новогоднего транспорта ёлку, а на окнах — светящиеся гирлянды.

Украшать автобусы перед зимними праздниками — уже традиция белгородских перевозчиков. Вместе с тем сами горожане ранее просили добавить новогодних песен для создания максимально праздничного настроения.

Напомним, что в минувшие выходные в Белгороде торжественно открыли ёлку на Соборной площади. Дед Мороз прибыл в регион оригинально — приехал на бронетранспортёре.

Фото: телеграм-канал регионального минтранса
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#София Чугай#Город#Новости Белгорода#Новый год#Белгородская область#Белгород#Автобус#ЕТК#Ёлка#Гирлянда
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