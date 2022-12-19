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В Белгороде двое мужчин оформляли чужие участки ИЖС на себя по липовой доверенности

Сегодня, 15:33
Фото: пресс-служба УМВД по Белгороду
Они находили пустые участки земли, выданные ещё в 90-е. Участников межрегиональной группы уже задержали, сообщили в пресс-службе УМВД по Белгороду.

По предварительным данным, группой руководил 26-летний уроженец ближнего зарубежья. Мужчина выбирал в Белгороде пустые земельные участки, которые выделяли россиянам в 90-е под строительство ИЖС. Но в право собственности их владельцы так и не вступили.
Злоумышленник узнавал кадастровый номер и от имени правообладателя с помощью поддельной доверенности получал выписку в госархиве. После этого он переоформлял земельные участки на подставное лицо. Подставным лицом оказался «продавец» из Курской области с фиктивными документами.
Правда, незаконный бизнес вырасти не смог. Перейти границу в 3 млн рублей у преступной группы так и не вышло: у регистрационной палаты появились подозрения, о которых сообщили в уполномоченные органы.
В УМВД по Белгороду против мужчин возбудили три уголовных дела по ч.3 ст. 30 ч.4 и ст. 159 УК РФ. Их обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Организатора поместили под домашний арест, его напарник по

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#Алина Харина#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Общество#Мошенничество#ИЖС#Земельный участок
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