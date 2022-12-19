«Таблички „убежище“ висят просто для вида?» Белгородцы недовольны системой укрытий

Вопросы к системе укрытий есть и у жителей областного центра. Как написала белгородка, на Садовой, 30 повесили указатели «укрытие». Она поинтересовалась, зачем. С её слов, укрытий в подвале дома нет, а в УК якобы сказали, что подвалы под это не приспособлены.