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«Таблички „убежище“ висят просто для вида?» Белгородцы недовольны системой укрытий

Сегодня, 07:50
Фото: Bel.ru

Белгородцы недовольны действующей системой укрытий

Жители региона жалуются на закрытые укрытия или их отсутствие. Комментарии появились на странице губернатора Вячеслава Гладкова.

У белгородцев возникли вопросы к укрытиям после обстрела региона 18 декабря. Жители области жалуются, что укрытия закрыты или вовсе отсутствуют.

Соответствующие комментарии появились на странице губернатора. По словам одной из женщин, её сестра с ребёнком и мать живут в Красной Яруге. В день обстрела они отправились в убежище, но оно было закрыто.

«Живут в центре, пошли к администрации, там был охранник. Они его позвали, а он просто развернулся и ушёл. Таблички „бомбоубежище“, я так понимаю, висят просто для вида?!» — пишет женщина.

Белгородке ответил глава Краснояружского района Андрей Миськов. Чиновник попросил её дать контакты и пообещал разобраться в ситуации.

Вопросы к системе укрытий есть и у жителей областного центра. Как написала белгородка, на Садовой, 30 повесили указатели «укрытие». Она поинтересовалась, зачем. С её слов, укрытий в подвале дома нет, а в УК якобы сказали, что подвалы под это не приспособлены.

В городской администрации подтвердили, что подвалы в этом доме нельзя использовать в качестве укрытий. Ближайшее укрытие находится на Мичурина, 35. Также в мэрии напомнили об интерактивной карте с адресами мест, где можно укрыться от обстрелов.

На ситуацию с подвалами белгородцы жаловались и накануне. Укрытие на проспекте Богдана Хмельницкого, 106 стало непригодным для того, чтобы спрятаться, из-за порыва канализации. Проблемы начались после капремонта дома.

Сложности возникли и с СМС-оповещением об обстрелах. Сообщения людям пришли поздно. Ситуацию уже прокомментировал глава региона Вячеслав Гладков, назвавший систему неэффективной и раздражающей.

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