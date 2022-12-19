Ракитянский район не будут переводить на дистант из-за обстрелов ВСУ

Местная жительница Наталья Васильченко поинтересовалась у главы региона, не станет ли обстрел Красной Яруги, который случился 18 декабря, поводом для перевода на дистант школьников соседнего Ракитянского района.
Вячеслав Гладков ответил, что территорию Краснояружского района ВСУ обстреливают практически ежедневно, но Ракитянский район пока остаётся на очном обучении.
Если будем видеть жёсткую угрозу того, что дети рискуют попасть под обстрел со стороны Украины, то, конечно, будем принимать решение. На сегодняшний день такого решения не принято.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона выразил надежду, что хотя бы школьники Ракитянского, Прохоровского районов, а также Старооскольского и Губкинского округов продолжат и дальше заниматься очно. Дети приграничных районов, а также Белгорода и Яковлевского округа с октября учатся дистанционно.
С 15 декабря Старооскольский, Губкинский и Новооскольский округа, а также Чернянский район ушли на дистант из-за высокой заболеваемости гриппом.
Напомним, в результате обстрела Красной Яруги 18 декабря ранения получили два человека.