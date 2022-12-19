Ракитянский район не будут переводить на дистант из-за обстрелов ВСУ

Глава региона выразил надежду, что хотя бы школьники Ракитянского, Прохоровского районов, а также Старооскольского и Губкинского округов продолжат и дальше заниматься очно. Дети приграничных районов, а также Белгорода и Яковлевского округа с октября учатся дистанционно.