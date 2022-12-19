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При обстреле Красной Яруги пострадали два белгородца

Вчера, 21:41
Фото: Bel.ru
Осколки.
О пострадавших в своих соцсетях сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

О двух пострадавших при обстреле посёлка Красная Яруга Краснояружского района в своих соцсетях сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Девушке с осколочными ранениями оказана помощь медиков на месте, отправлена на амбулаторное лечение. У мужчины контузия, медпомощь оказана, от госпитализации отказался.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Всего повреждения зафиксировали в трёх четырехэтажных многоквартирных домах. Пожар хозпостроек ликвидировали. В посёлке продолжается подомовой обход.

Восстановительные работы по ликвидации последствий на газопроводе, трубопроводе, теплоснабжении и линии электропередачи начнутся в светлое время суток.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что вечером 18 декабря жители области стали сообщать о громких звуках в Краснояружском и Чернянском районе, а также в Грайворонском горокруге. Позже стало известно, что посёлок Красная Яруга обстреляли со стороны Украины. Однако по предварительным данным, пострадавших не было. 

Вячеслав Гладков подтвердил обстрел белгородского посёлка
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#Александра Склярова#Спецоперация#Обстрел#Краснояружский район#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Пострадавшие
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