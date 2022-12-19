При обстреле Красной Яруги пострадали два белгородца

О двух пострадавших при обстреле посёлка Красная Яруга Краснояружского района в своих соцсетях сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Девушке с осколочными ранениями оказана помощь медиков на месте, отправлена на амбулаторное лечение. У мужчины контузия, медпомощь оказана, от госпитализации отказался.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Всего повреждения зафиксировали в трёх четырехэтажных многоквартирных домах. Пожар хозпостроек ликвидировали. В посёлке продолжается подомовой обход.
Восстановительные работы по ликвидации последствий на газопроводе, трубопроводе, теплоснабжении и линии электропередачи начнутся в светлое время суток.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что вечером 18 декабря жители области стали сообщать о громких звуках в Краснояружском и Чернянском районе, а также в Грайворонском горокруге. Позже стало известно, что посёлок Красная Яруга обстреляли со стороны Украины. Однако по предварительным данным, пострадавших не было.