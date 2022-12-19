При обстреле Красной Яруги пострадали два белгородца

Напомним, что вечером 18 декабря жители области стали сообщать о громких звуках в Краснояружском и Чернянском районе, а также в Грайворонском горокруге. Позже стало известно, что посёлок Красная Яруга обстреляли со стороны Украины. Однако по предварительным данным, пострадавших не было.