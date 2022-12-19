Пожар из-за неосторожного курения унёс жизнь двоих белгородцев

Отметим, что в новогодние праздники при пожаре из-за неосторожного курения погибли трое белгородцев. Всего с 31 декабря 2021 года по 10 января 2022 года в области насчитали 40 случаев пожара из-за которых два человека пострадало, а шесть погибло.