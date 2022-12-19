Пожар из-за неосторожного курения унёс жизнь двоих белгородцев

13 декабря жители села Хуторцы Красногвардейского района сообщили о возгорании в соседнем доме. На момент прибытия спасателей дом уже полыхал, и, к сожалению, во время тушения пожара было обнаружено тело 48-летнего мужчины, хозяина дома. Пожарные отметили, что причиной трагедии могла быть непотушенная сигарета.
Схожая история произошла 17 декабря в Белгороде на улице Магистральной. Огонь повредил две комнаты, а также кровлю частного дома. При пожаре погиб 29-летний мужчина. По предварительным данным, возгорание возникло из-за неосторожного курения.
В Белгороде 16 декабря из огня спасли два человека. Пожар возник в одной из квартир пятиэтажного дома на улице Садовой, где находились мужчина и женщина 1939 года рождения. Вероятно, возгорание возникло из-за нарушения правил эксплуатации газового устройства.
Всего службы МЧС по Белгородской области насчитали 36 пожаров, 10 из которых возникли в жилых помещениях.
Отметим, что в новогодние праздники при пожаре из-за неосторожного курения погибли трое белгородцев. Всего с 31 декабря 2021 года по 10 января 2022 года в области насчитали 40 случаев пожара из-за которых два человека пострадало, а шесть погибло.