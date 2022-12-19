Почти 400 белгородских студентов заменили мобилизованных на рабочих местах

397 белгородских студентов работают на месте сотрудников предприятий, которых мобилизовали. Студенты трудятся в рамках практики или переходят на индивидуальный учебный план.
Учащиеся, как правило, становятся слесарями, трактористами, лаборантами, животноводами. Студенты шебекинских техникумов занимают 41 место на промышленных предприятиях горокруга, ещё 153 человека направили на сельскохозяйственные предприятия.
Как отметили в правительстве области, подобная практика по закреплению студентов на рабочих местах в регионе была и раньше. Таким образом молодёжь приобретает опыт на реальном производстве.