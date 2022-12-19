Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Почти 400 белгородских студентов заменили мобилизованных на рабочих местах

Сегодня, 13:37
Фото: 1MI
Учащиеся проходят на предприятиях практику или переходят на индивидуальный учебный план, сообщили в региональном правительстве.

397 белгородских студентов работают на месте сотрудников предприятий, которых мобилизовали. Студенты трудятся в рамках практики или переходят на индивидуальный учебный план.

Учащиеся, как правило, становятся слесарями, трактористами, лаборантами, животноводами. Студенты шебекинских техникумов занимают 41 место на промышленных предприятиях горокруга, ещё 153 человека направили на сельскохозяйственные предприятия.

Как отметили в правительстве области, подобная практика по закреплению студентов на рабочих местах в регионе была и раньше. Таким образом молодёжь приобретает опыт на реальном производстве.

Выплаты детям мобилизованных белгородцев переведут в январе
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородским аграрным компаниям выплачивали компенсации для зарплат студентамСтуденты в Белгороде пройдут курс начальной военной подготовки
#Наталья Корявых#Белгородская область#Студенты ссузов#Работа#Экономика
Подпишитесь
Гладков подтвердил обстрел под Белгородом
Сегодня, 09:22
Над Белгородом вновь раздались громкие звуки
Сегодня, 11:29
Пираты, дети и ходоки: в Дубовом прошёл марафон по северной ходьбе
Сегодня, 12:00
Задача со звёздочкой: как кормящие белгородки получают бесплатные смеси
Сегодня, 10:10
Губернатор Белгородской области вручил сотрудникам Белгородэнерго заслуженные награды
Сегодня, 14:50
Плюсы и минусы внедрения единого платёжного документа для белгородских родителей
Сегодня, 12:19