Плюсы и минусы внедрения единого платёжного документа для белгородских родителей

Как рассказали «Бел.Ру» в областном правительстве, внедрение единого платёжного документа (ЕПД) для оплаты образовательных услуг происходит для того, чтобы избавиться от бумажных квитанций, которые выписываются на ребёнка. В рамках проекта внедрения ЕПД станет возможна оплата всех социальных услуг дошкольного, школьного и дополнительного образования ребёнка (услуги школьного питания, посещение детского сада, детского лагеря, музыкальных и спортивных секций и т. д.) в электронном виде одной квитанцией.
На сегодняшний день ЕПД внедрили в пилотных учреждениях: детский сад № 16 и детский сад с приоритетным осуществлением православного духовно-нравственного развития «Сретенский» в Строителе (Яковлевский горокруг). Воспользоваться единым платёжным документом пока могут 277 родителей (167 родителей водят детей в детский сад № 16 и 110 — в детский сад «Сретенский»).
Тиражировать проект в Белгородской области планируют в 2023 году.
Среди плюсов оплаты по единому платёжному документу:
Среди проблем, с которыми могут столкнуться родители:
При этом в правительстве добавили, что в случаях технических сбоев предусмотрена работа специалистов, которые будут оперативно решать проблемы.
Журналисты «Бел.Ру» решили поинтересоваться у родителей, как они относятся к идее внедрения ЕПД. В опросе приняли участие 964 человека. Своё мнение высказали 655 респондентов. Большинство из них, 358 человек, ответили, что это хорошая идея, а оплата с помощью ЕПД удобна. Ещё 163 опрошенных рассказали, что им нравится оплачивать всё отдельно. А 134 человека ответили, что им всё равно, как платить.