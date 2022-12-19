Плюсы и минусы внедрения единого платёжного документа для белгородских родителей

Журналисты «Бел.Ру» решили поинтересоваться у родителей, как они относятся к идее внедрения ЕПД. В опросе приняли участие 964 человека. Своё мнение высказали 655 респондентов. Большинство из них, 358 человек, ответили, что это хорошая идея, а оплата с помощью ЕПД удобна. Ещё 163 опрошенных рассказали, что им нравится оплачивать всё отдельно. А 134 человека ответили, что им всё равно, как платить.