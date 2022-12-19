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Плюсы и минусы внедрения единого платёжного документа для белгородских родителей

Сегодня, 12:19
Фото: 1MI

Половина опрошенных белгородцев поддерживает внедрение единого платёжного документа

В Белгородской области на базе двух образовательных учреждений внедрили пилотный проект по оплате всех социальных услуг дошкольного, школьного и дополнительного образования ребёнка одним документом. Как к этому относятся родители, каковы положительные и слабые стороны решения — в материале «Бел.Ру»

Как рассказали «Бел.Ру» в областном правительстве, внедрение единого платёжного документа (ЕПД) для оплаты образовательных услуг происходит для того, чтобы избавиться от бумажных квитанций, которые выписываются на ребёнка. В рамках проекта внедрения ЕПД станет возможна оплата всех социальных услуг дошкольного, школьного и дополнительного образования ребёнка (услуги школьного питания, посещение детского сада, детского лагеря, музыкальных и спортивных секций и т. д.) в электронном виде одной квитанцией.

На сегодняшний день ЕПД внедрили в пилотных учреждениях: детский сад № 16 и детский сад с приоритетным осуществлением православного духовно-нравственного развития «Сретенский» в Строителе (Яковлевский горокруг). Воспользоваться единым платёжным документом пока могут 277 родителей (167 родителей водят детей в детский сад № 16 и 110 — в  детский сад «Сретенский»).

Тиражировать проект в Белгородской области планируют в 2023 году.

Среди плюсов оплаты по единому платёжному документу:

  • можно оплачивать все услуги в одном месте;
  • вести реестр оказания возмездных услуг;
  • вести учёт и оценивать качество оказанных возмездных услуг;
  • осуществлять безналичные расчёты с родителями или законными представителями;
  • отобразить реальный рынок услуг дополнительного образования;
  • аккумулировать все платежи по лицевому счёту ребёнка в личном кабинете родителя для дальнейшей оплаты любым способом;
  • предоставить родителям инструмент наглядного отображения занятости ребёнка;
  • формировать сводную отчётность.

Среди проблем, с которыми могут столкнуться родители:

  • отсутствие учётной записи в «Виртуальной школе», вследствие чего не будет возможности оплаты квитанций;
  • оплата квитанций по старым лицевым счетам после обновления лицевых счетов.

При этом в правительстве добавили, что в случаях технических сбоев предусмотрена работа специалистов, которые будут оперативно решать проблемы.

Журналисты «Бел.Ру» решили поинтересоваться у родителей, как они относятся к идее внедрения ЕПД. В опросе приняли участие 964 человека. Своё мнение высказали 655 респондентов. Большинство из них, 358 человек, ответили, что это хорошая идея, а оплата с помощью ЕПД удобна. Ещё 163 опрошенных рассказали, что им нравится оплачивать всё отдельно. А 134 человека ответили, что им всё равно, как платить.

 

 

 

 

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#Кристина Семенчук#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Единый платежный документ#Плюсы#Минус#Социальный опрос
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