Пираты, дети и ходоки: в Дубовом прошёл марафон по северной ходьбе

Белгородскую региональную общественную организацию «Федерация северной ходьбы» в ноябре 2021 года основал депутат Госдумы от Белгородской области Никита Румянцев. За прошедшее время организация активно развивалась и расширялась. На сегодняшний день Федерация северной ходьбы насчитывает около 200 постоянных участников, которые регулярно принимают участие в марафонах и соревнованиях. В этому году 17 членов федерации поучаствовали в шестом зимнем новогоднем марафоне.
Зарегистрироваться можно было онлайн. На выбор предлагались две дистанции: 1 или 5,275 км. Шесть участников выбрали короткую дистанцию, а 11 человек, среди которых оказалась самая старшая участница 65 лет Татьяна Тренёва, прошли одну восьмую марафона. Это неполных 13 кругов по стадиону.
Всех участников организованно привезли и отвезли на заказном транспорте. Каждому выдали палки для северной ходьбы. На стадионе желающих угощали тёплыми напитками и пирожками. Из колонки играла музыка, чтобы люди не скучали, пока ждут финиша всех участников.
Наша организация создавалась, чтобы объединить людей с помощью северной ходьбы. Мы каждый раз меняем локации тренировок, чтобы людям не надоедала обстановка. Стараемся организовывать выездные мероприятия, чтобы поддерживать соревновательный дух среди участников. Такие выезды позволяют нашим активистам сохранить интерес и поддерживают в них позитивный настрой. Мы открыты для любого общения.
Никита Румянцев, председатель БРОО «Федерация северной ходьбы»
Марафон был приурочен к Новому 2023 году. Чтобы задать праздничное настроение, люди надевали шапки Деда Мороза, две девушки оделись пиратами.
Перед марафоном судьи-инструкторы провели разминку. Несмотря на то, что северная ходьба не травмоопасна, перед занятиями любым видом спорта необходимо разогреть мышцы. Из-за погодных условий дорожки на стадионе были покрыты льдом, поэтому дистанцию проложили по внутреннему кругу стадиона.
Валентина Серкина поделилась своей мотивацией для занятий северной ходьбой и участия в новогоднем марафоне:
Северная ходьба даёт мне возможность нормально жить. У меня астма, а после тренировок я перестала задыхаться. Здесь нашла новых приятных знакомых, с которыми хожу в общественные места. Успокоилась и получила наслаждение душа, потому что я стала ближе к природе. Мне захотелось побыть здесь сегодня с людьми, поэтому решила участвовать в марафоне. Будет, что вспомнить и рассказать.
За техникой безопасности и прогрессом участников следили судьи: Надежда Акиньшина и Любовь Смальченко — тренеры по северной ходьбе, а также инструктор по северной ходьбе Анна Навольнева.
После финиша всех участников Никита Румянцев наградил грамотами и медалями. Самые юные активисты 5-9 лет написали письма Деду Морозу и получили новогодние игрушки на ёлку.