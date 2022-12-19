Пираты, дети и ходоки: в Дубовом прошёл марафон по северной ходьбе

Белгородскую региональную общественную организацию «Федерация северной ходьбы» в ноябре 2021 года основал депутат Госдумы от Белгородской области Никита Румянцев. За прошедшее время организация активно развивалась и расширялась. На сегодняшний день Федерация северной ходьбы насчитывает около 200 постоянных участников, которые регулярно принимают участие в марафонах и соревнованиях. В этому году 17 членов федерации поучаствовали в шестом зимнем новогоднем марафоне.