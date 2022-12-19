«От звуков мы начали кричать»: очевидцы рассказали об обстреле Белгорода

«Невероятный был звук, просто ужасный. Ещё такого никогда не было. Просто начали кричать. Вылетели канализационные люки, видимо, от удара. Когда спускались на улицу, все пролёты лестничные были в стекле», — рассказывает жительница повреждённой многоэтажки.