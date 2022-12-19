«От звуков мы начали кричать»: очевидцы рассказали об обстреле Белгорода

Белгородка и её подруга оказались в эпицентре событий, когда над городом начались громкие звуки.
«Удар пришёлся в ногу. Подругу увезли во вторую городскую больницу. Когда всё видишь собственными глазами, конечно, будешь переживать», — делится жительница Белгорода.
В результате звуковой волной и осколками от снарядов были повреждены частные дома, многоэтажки, автомобили и тротуары. Выбило стёкла подъездных и деревянных окон, вся территория была усыпана осколками.
Очевидцы рассказали, что, услышав мощный звук, жители сразу укрылись в коридоре.
«Невероятный был звук, просто ужасный. Ещё такого никогда не было. Просто начали кричать. Вылетели канализационные люки, видимо, от удара. Когда спускались на улицу, все пролёты лестничные были в стекле», — рассказывает жительница повреждённой многоэтажки.
После обстрела территорию оцепили. На место сразу приехали сапёры и оперативные службы. Пострадавшим оказали медицинскую помощь. После проверки, коммунальщики убрали все стёкла, временно перекрыли окна.
При обстреле Белгорода и Белгородского района погиб один человек, ещё десять ранены. Пострадали 75 построек и квартир, около 40 автомобилей.