Ограничители скорости и тросы: как борются со смертельными ДТП в Белгородской области

Кроме того, с нового года заработают 273 новые камеры скоростного режима. Планируется также строительство дополнительных остановок общественного транспорта. Аналогичные работы, по мнению Евтушенко, необходимы во всех муниципалитетах. Необходимо и лишний раз провести с детьми профилактические беседы — желательно до конца этого года.