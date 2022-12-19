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Ограничители скорости и тросы: как борются со смертельными ДТП в Белгородской области

Сегодня, 08:23
Фото: Bel.ru

Гладкову рассказали, как планируют сократить смертность на белгородских дорогах

О планируемых мероприятиях по сокращению смертности на дорогах губернатору Вячеславу Гладкову рассказал министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко.

По данным министра, за последние три года на территории региона случилось 3168 ДТП. При этом фиксируется рост числа погибших. Основные причины — несоответствие скоростного режима и наезд на пешеходов на перекрёстках.

Таким образом, была разработана программа по снижению числа ДТП на дорогах региона. С этой целью планируют строить освещение, делать новые тротуары, барьеры на четырёхполосных дорогах, а также довести все пешеходные переходы возле школы до уровня национальных стандартов.

Также в следующем году построим 11 светофоров на опасных дорогах области. Ведём поэтапное освещение пешеходных переходов — в следующем году сделаем 50.  Также самой эффективной мерой снижения числа ДТП является строительство искусственных неровностей. 
Сергей Евтушенко
Фото: правительство Белгородской области

Кроме того, с нового года заработают 273 новые камеры скоростного режима. Планируется также строительство дополнительных остановок общественного транспорта. Аналогичные работы, по мнению Евтушенко, необходимы во всех муниципалитетах. Необходимо и лишний раз провести с детьми профилактические беседы — желательно до конца этого года.

Как добавил министр, некоторые меры уже принесли свои плоды. Так, например, тросовые ограждения в Волоконовском и Валуйском районах снизили до нуля число ДТП с лобовым столкновением.

Машины выезжали, но трос их держал. Погибший есть, но там удар был с силой, когда машина вылетела и трос не выдержал. Но даже с учётом этого происшествия число ДТП снизилось там в семь раз. Тросы сработали.
Сергей Евтушенко

Напомним, что Белгородская область полностью выполнила все работы по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Мешает безупречному выполнению плана высокая смертность в ДТП.

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