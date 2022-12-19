Обстрелы Белгорода пока не остановить, а Гладков критикует рассылки: итоги дня

Обстрелы не прекратятся
Депутат Госдумы и генерал-лейтенант Андрей Гурулёв заявил, что остановить обстрелы Белгородской области российские войска пока не могут. Для этого необходимо отодвинуть линию фронта.
Как написал депутат, областной центр попадает под обстрелы как раз из-за близости к линии фронта. Он также подчеркнул, что её отодвинут, «когда придёт время».
Критика СМС-рассылок
Губернатор Вячеслав Гладков назвал рассылку от РСЧС об обстрелах неэффективной и «раздражающей». Сообщения с просьбой спуститься в укрытия некоторым белгородцам пришли спустя полтора часа после прекращения огня.
Как отметил губернатор, подобные вещи вызывают смех и раздражение, а также множество вопросов. Сам же глава региона говорит, что в Белгороде система показала себя неэффективно. Аналогичную проблему в Шебекино отработали ещё в сентябре.
Очередной обстрел
Глава региона Вячеслав Гладков подтвердил очередной обстрел в Белгородской области. В результате атаки ВСУ снова пострадал Шебекинский горокруг.
Без света после обстрелов остались 14 тыс. человек. Аварийные бригады после происшествия начали работу по переводу на резервные источники питания. Электричество жителям обещали восстановить за 2-3 часа.