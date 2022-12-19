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Мальчик, в руках которого взорвался дрон, вернулся в Белгородскую область

Сегодня, 17:02
Фото: https://t.me/vvgladkov
Несчастный случай произошёл 20 октября. 9-летний ребёнок нашёл на улице предмет, похожий на дрон, и тот сдетонировал у него в руках. С тяжёлыми травмами мальчика отвезли в Москву. Об этом рассказал Вячеслав Гладков.

Сейчас мальчик вернулся домой в Белгородскую область после лечения. Его отец призван на службу в рамках частичной мобилизации, но приехал ненадолго проведать сына. Впереди предстоит длительный курс реабилитации, а также навёрстывание пропущенной школьной программы за 3 класс.

19 декабря губернатор Вячеслав Гладков навестил семью пострадавшего ребёнка, чтобы поздравить с наступающим Новым годом.

Как только разрешат врачи, отправим его вместе с семьёй на реабилитацию в санаторий.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, семье раненого ребёнка перечислили 500 тысяч рублей. Именно такая сумма полагается мирным жителям Белгородской области, которые получили ранения средней и тяжёлой степени в ходе спецоперации.

Само происшествие случилось 20 октября. Дрон, который взорвался в руках у мальчика, похож на устройства, который ВСУ используют для атаки на объекты гражданской инфраструктуры.

Фото: https://t.me/vvgladkov
В Белгородской области пострадавшему от взрыва дрона ребёнку выплатят 500 тыс. рублей
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#Алина Харина#Общество#Губернатор#Вячеслав Гладков
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