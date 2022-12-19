Мальчик, в руках которого взорвался дрон, вернулся в Белгородскую область

Сейчас мальчик вернулся домой в Белгородскую область после лечения. Его отец призван на службу в рамках частичной мобилизации, но приехал ненадолго проведать сына. Впереди предстоит длительный курс реабилитации, а также навёрстывание пропущенной школьной программы за 3 класс.
19 декабря губернатор Вячеслав Гладков навестил семью пострадавшего ребёнка, чтобы поздравить с наступающим Новым годом.
Как только разрешат врачи, отправим его вместе с семьёй на реабилитацию в санаторий.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, семье раненого ребёнка перечислили 500 тысяч рублей. Именно такая сумма полагается мирным жителям Белгородской области, которые получили ранения средней и тяжёлой степени в ходе спецоперации.
Само происшествие случилось 20 октября. Дрон, который взорвался в руках у мальчика, похож на устройства, который ВСУ используют для атаки на объекты гражданской инфраструктуры.