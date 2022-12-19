Мальчик, в руках которого взорвался дрон, вернулся в Белгородскую область

Несчастный случай произошёл 20 октября. 9-летний ребёнок нашёл на улице предмет, похожий на дрон, и тот сдетонировал у него в руках. С тяжёлыми травмами мальчика отвезли в Москву. Об этом рассказал Вячеслав Гладков.

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