Корпорация МСП анонсировала цифровой профиль для предпринимателя

Ожидается, что теперь предпринимателям будет проще оформлять меры поддержки на цифровой платформе МСП.РФ. В частности, из анкеты на получение кредита можно будет изъять более 50 полей. Также не придется прикреплять около десятка разных документов, а заполнение заявки вместо одного дня потребует 15 минут. Ускорится и проверка заявки со стороны банка. Легче будет запрашивать другие финансовые меры поддержки, где требуется большой объем сведений. Об этом сообщает rg.ru.