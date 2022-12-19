Корпорация МСП анонсировала цифровой профиль для предпринимателя

Ожидается, что теперь предпринимателям будет проще оформлять меры поддержки на цифровой платформе МСП.РФ. В частности, из анкеты на получение кредита можно будет изъять более 50 полей. Также не придется прикреплять около десятка разных документов, а заполнение заявки вместо одного дня потребует 15 минут. Ускорится и проверка заявки со стороны банка. Легче будет запрашивать другие финансовые меры поддержки, где требуется большой объем сведений. Об этом сообщает rg.ru.
Запуск цифрового профиля позволит цифровой платформе выбирать и предлагать пользователю меры поддержки, необходимые именно для его бизнеса. Первый эффект от использования профиля предприниматели оценят уже в ближайшие месяцы.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что проект является частью системной работы правительства по цифровизации взаимодействия государства и бизнеса.
В цифровом профиле уже собрана информация из реестров ИП, юрлиц, субъектов МСП, а также данные о наличии счетов, задолженностей перед государством, налоговые декларации, бухгалтерская отчетность и информация из «Госуслуг».
Чтобы заполнить профиль, в личном кабинете на цифровой платформе МСП.РФ предпринимателю нужно дать согласие, и все необходимые сведения поступят от госорганов в автоматическом режиме. Затем они будут введены в заявления на оформление мер поддержки, а также их будут применять при предложении пользователям наиболее подходящих для них продуктов.
Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич выразил уверенность, что цифровой профиль поможет деловому сообществу сократить время на поиск нужной информации о мерах поддержки, а государству — в проактивном режиме предоставлять предпринимателям меры, подходящие им индивидуально. В профиле будет содержаться 18 наборов сведений. Половина из них уже в открытом доступе, оставшиеся данные добавят в начале будущего года.