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Княжеская дача и перекресток цивилизаций — изюминки Светлоярского района

Сегодня, 13:40
Светлоярский район Волгоградской области — прекрасное место для активного отдыха на живописной природе и паломничеств представителей разных вероисповеданий.

Об интересных местах Волгоградской области в рамках проекта «Регион открытий-2022» рассказывает интернет-издание «НовостиВолгограда.ру».

Светлоярский район Волгоградской области находится на юго-востоке Волгоградской области. На севере он граничит с Волгоградом, на востоке — с Астраханской областью, а на юге — с Калмыкией. По своему географическому положению считается транзитным. Административный центр — рабочий посёлок Светлый Яр. От Волгограда до него — 53 км. В районе проживают 35,5 тысячи жителей.

От Волгограда до Светлого Яра всего 53 километра.
Фото: Яндекс Карты

Историческая справка

Территория нынешнего Светлоярского района относилась к Астраханской губернии с момента ее образования в 1717 году. В 1785 году образовалось Кавказское наместничество из двух областей — Астраханской и Кавказской. После этого началось активное заселение Астраханского края и южных территорий России, в том числе на дорожных трактах от Царицына на Кавказ и от Царицына до Черного Яра. В том же 1785 г. были построены первые дома села Светлый Яр.

Село Райгород было основано в 1779 году. Тогда оно называлось Поповицкое, в честь начальника царской экспедиции, присланного в это место вместе с военными для создания административного управления. В то время село входило в состав Астраханской губернии и располагалось в 70 верстах от Царицына.

Первыми в Поповицком поселились малороссы и русские, по большей части это были беглые люди, крепостные из центральной России, которым удалось выбраться из этапных колоний. Обосновывались они по понятным причинам в полупустынных местах,. так как в них не было административного надзора. Кроме того, эти территории привлекали их обилием рыб в озерах и Волге, густыми лесами, в которых можно было и укрыться, и поймать дичь, которой здесь было предостаточно.

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Постепенно рядом стали появляться и другие села. В 1786 году образовались Большие и  Малые Чапурники. В последних проживало много татар. Первыми переселенцами были люди из Пензенской и Казанской губернии. Села получили названия от птицы — «чапура» переводилась как «цапля». Цапли здесь в Сарпинских озерах водилось достаточно много. 

Образовалось неподалеку и село Дубовый Овраг. На его территории поселились калмыки, население занималось в основном скотоводством. В 1675 году по указу императрицы Екатерины II для заселения юга России в эти места были переселены русские с Орловской, Курской, Воронежской губерний. Это были Романовы. Именно они начали называть эту территорию Дубовый Овраг.

История села Червленое началась в 1660 году, когда на землях, принадлежавших богатому роду князей Тундутовых, появилось поселение «Аир Авгнр», основанное братьями Очировыми. Позднее оно получило название — Червленое, по названию речки  — Червленая. В  середине  19  века  часть  территории купил князь Тундутов,  он разбил парк и построил свою летнюю резиденцию. 

Село Цаца в 1750 году основали калмыки. К 30-м годам сюда стали приходить русские.

Парк "Молодежный" в Светлом Яру вполне романтичное место для встреч.
Фото: Администрация Светлоярского района Волгоградской области

Экологический и рекреационный туризм

Территория района по большей части представлена степными и полупустынными ландшафтами. Уникальными объектами природы считаются озеро Цаца и Тингутинская лесная дача. 

Цаца — один из 10 водных памятников природы региона. Это единственное крупное пресное озеро из группы Сарпинских озер. Общая площадь озера 918 га. Название озера имеет монгольское происхождение и означает маленькую глиняную статуэтку, которую закладывают в субурганы (ступы) как символ тела, речи и ума Будды. Берега покрыты сплошными зарослями тростника и камыша. В озере произрастают редкие и исчезающие растения ледникового периода: сальвиния плавающая и погруженная в воду наяда морская. В зарослях по берегам озера обитают водоплавающие птицы.

Тингутинская лесная дача — живой рукотворный памятник природы, пример оазисного лесоразведения в зоне полупустыни. Это бывшая усадьба калмыцких князей Тундутовых, расположенная в Червленовском сельском поселении. Парк включал в себя свыше 1 500 деревьев, в том числе и тропических. Вглубь парка вели тополиные аллеи и статуи нимф, а еще здесь был фонтан. По легенде для охраны ценных пород деревьев князь Тундутов выпускал в сад огромного питона, который под утро возвращался домой. По воспоминаниям старожил, у Тундутовых был свой фамильный склеп.

В Тингутинской лесной даче до сих пор сохранились вековые дубы.
Фото: Администрация Светлоярского района Волгоградской области

На месте древнего склепа сейчас находится братская могила русских солдат, похороненных во время Сталинградской битвы. До сих пор сохранилась аллея тополей и ряд дубов, а в 2015 году был восстановлен фонтан. Общая площадь дачи достигает 1200 га, а площадь лесного массива — 658 га.  Здесь до сих пор сохранились вековые дубы, ясень обыкновенный и клен остролистный высотой до 20 метров. В верховьях балки сохранилась небольшая популяция редчайшего кустарника майкарагана волжского, включённого в «Красные книги» страны и региона.

Светлоярский район — уникальное месторождение природного бишофита — кристаллизованного испарения Древнего моря. Естественный минерал залегает на глубине 1000-1700 м, добывается методом подземного растворения в артезианской воде и перекачивания.

Еще одна живописная гордость района — природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» — уникальное природное образование в полупустынной зоне юга России, единственный участок долины Волги, сохранивший естественное строение.

Пейзажи светлоярских пойм радуют глаз своей красотой.
Фото: Администрация Светлоярского района Волгоградской области

Вторая красивая пойма — Райгородская. Участок расположен  в 12-ти километрах от Светлого Яра.    Участок имеет спокойный рельеф, пересеченный протоками Волги,  частично занят лесной растительностью. 

Кроме нее местные также гордятся Цацинской поймой. Она расположена в административных границах Цацинекого сельского поселения. Красивые леса и водоемы завораживают взгляд.

Рыболовный туризм

В целом в районе много прекрасных мест для рыбалки, отдыха у воды и созерцания прекрасных пейзажей. В районе в общей сложности насчитывается три озера и шесть рек.

Ежегодно здесь проводятся соревнования по рыбной ловле:

  • 14 июля в поселке Прудовый отмечают День рыбака. Праздник включает в себя соревнования по рыбной ловле;
  • в  январе, на турбазе «Рай-город» в селе Райгород, проходят соревнования по зимней рыбной ловле.
  • в феврале,  на базе СПК «Ергенинский» в селе Большие Чапурники, проводятся соревнования по зимней рыбалке.
В Светлоярском районе регулярно проходят соревнования по рыбной ловле.
Фото: Администрация Светлоярского района Волгоградской области

В районе водятся линь, карась, окунь, щука, чикамас, жерех, красноперка, плотва, сом, язь, сазан. 

Виды ловли здесь хороши, пожалуй, все: поплавочная ловля, донная ловля, спиннинг, нахлыст, ловля на живца, зимние виды ловли.

Культурный и религиозный туризм

Главной  отличительной чертой района является многонациональность и единение народов, проживающих вместе. С 2015 года бренд района — «Светлоярский район — перекресток цивилизаций». В 2017 году на въезде в село Малые Чапурники даже был торжественно открыт соответствующий знак, изображающий перекресток цивилизаций, где сходились Великий Шелковый и Волжский пути, а также лотос на нем, который олицетворяет чистоту духа, возвысившегося над миром. 

Знак в селе Малые Чапурники, изображающий перекресток цивилизаций.
Фото: Администрация Светлоярского района Волгоградской области

«Светлоярский район — единственный район региона, где можно увидеть сразу несколько таких символов: мечеть, которой более 250 лет, единственная в Волгоградской области настоящая Буддистская Ступа Просветления и древний Храм Никиты Великомученика», — отмечает администрация района.

Исторически район расположен в  Волго-Донском  междуречье  на  перекрестке Великого Шелкового пути,  связывавшего  Восточную  Азию со  Средиземноморьем,  где  пересекались величайшие  религии  мира:  христианство,  буддизм и мусульманство.  

Туристы любят посещать мусульманскую мечеть в Малых Чапурниках. Сейчас в регионе насчитывается 10 мечетей, но Малочапурниковская считается старейшей на Нижней Волге. Местные считают, что эта мечеть была построена в 1749 году. Ее посещают не только татары, но и мусульмане других национальностей. 

Мусульманская мечеть в Малых Чапурниках - старейшая в регионе.
Фото: Администрация Светлоярского района Волгоградской области

Кроме того, гостям показывают Буддийскую ступу Просветления в селе Солянка. Это первое культовое сооружение буддистов в регионе, построенное в 2010 году на историческом месте — землях, некогда принадлежащих князьям Тундутовым.  В ступу заложены свитки с молитвами, сутры, немало драгоценных символических предметов, таких как ритуальные статуэтки — цаца, сосуды с водой из священного Ганга и колодца Будды из Джетты. Здесь также есть земля, привезенная из святых мест Индии, где великий Учитель Будда и его не менее великие последователи жили и даровали Учение.

В Светлоярском районе находится единственная в Волгоградской области настоящая Буддистская Ступа Просветления.
Фото: Администрация Светлоярского района Волгоградской области

Православные туристы с большим удовольствием посещают храм святого Никиты Великомученика в селе Дубовый Овраг. Он был построен в 1903 году. В истории села особое место занимают отец Василий, построивший храм, и отец Николай, восстановивший его.

С началом советской власти храм закрыли. Все внутреннее убранство и старинные иконы растащили. В здании организовывали и клуб, и гараж для сельхозтехники, и скотобойню. Во время Сталинградской битвы он использовался как бомбоубежище, сильно пострадал от снарядов. 

В 1989 году храм вернули церкви. Общими усилиями его восстановили. Вернулась и чудом сохранившаяся старинная икона Никиты-мученика. Рядом с ней установили ковчег с крохотной частицей мощей святого. В 1990 возобновились службы. Чуть позже в нем появилась икона первого христианского мученика архидиакона Стефана. Ее обнаружили в овраге местные жители.

Фото: Анастасия Косьянова / novostivolgograda.ru

Храм является памятником культуры начала ХХ века, внутреннее убранство и иконы поражают своей красотой. Привлекает внимание и архитектура, не типичная для православных строений — в здании имеются большие арочные окна, которые впускают внутрь много естественного света.

В 2013 году в нем замироточила кафельная плитка на полу. В мире это единственный такой случай. Паломники собирали с нее ароматное масло — миро. Служители храма на этих местах установили вазы с цветами. 

Памятники 

В селе Цаца установлен главный в районе памятник военной истории - «Минометная установка «Катюша». Именно с этой боевой машины 19 ноября 1942 года был дан первый залп, возвестивший о начале контрнаступления советских войск под Сталинградом.

Сам памятник открыли 19 ноября 1982 года. Машину БМ-13 выпуска 1943 года восстановили на моторном заводе, а потом она своим ходом дошла до места памяти о своих друзьях - товарищах, погибших на этой земле.

"Катюша" в Светлоярском районе.
Фото: Администрация Светлоярского района Волгоградской области

Праздники и фестивали

Ежегодно уже 30 лет в мае в селе Малые Чапурники проходит самый большой национальный татарский  праздник «Сабантуй» -  статус областной. Это очень древний праздник. Он зародился еще тогда, когда не было календарей. Люди узнавали по приметам, когда пахать, а когда сеять. Весна наступала лишь тогда, когда прилетали грачи. Детишки ходили по селу и собирали яйца, масло, крупы, т.е. все что, дадут люди. После этого старейшины выходили в поле и варили из всего этого кашу и угощали детей. Каша называлась «Каргабуткасы». Затем старейшины брали горсть земли и смотрели, какая она. И если земля слегка рассыпалась в руке, значит пора пахать.

Сабантуй в Светлоярском районе проходит весело.
Фото: Администрация Светлоярского района Волгоградской области

Отмечается в районе с размахом и «Покров Пресвятой Богородицы». В Покровскую неделю проходят народные гуляния с играми, забавами,  угощениями.

В 2018 году впервые, 1 мая, в Светлоярском районе прошел I Открытый фольклорно-этнографический калмыцкий праздник «Степной тюльпан». Яркий, наполненный национальными элементами праздник дарит  всем гостям отличные эмоции,  погружает в мир калмыцкого народа.

Материал опубликован в рамках реализации проекта «Регион открытий-2022».

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