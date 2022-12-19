Княжеская дача и перекресток цивилизаций — изюминки Светлоярского района

Об интересных местах Волгоградской области в рамках проекта «Регион открытий-2022» рассказывает интернет-издание «НовостиВолгограда.ру».
Светлоярский район Волгоградской области находится на юго-востоке Волгоградской области. На севере он граничит с Волгоградом, на востоке — с Астраханской областью, а на юге — с Калмыкией. По своему географическому положению считается транзитным. Административный центр — рабочий посёлок Светлый Яр. От Волгограда до него — 53 км. В районе проживают 35,5 тысячи жителей.
Территория нынешнего Светлоярского района относилась к Астраханской губернии с момента ее образования в 1717 году. В 1785 году образовалось Кавказское наместничество из двух областей — Астраханской и Кавказской. После этого началось активное заселение Астраханского края и южных территорий России, в том числе на дорожных трактах от Царицына на Кавказ и от Царицына до Черного Яра. В том же 1785 г. были построены первые дома села Светлый Яр.
Село Райгород было основано в 1779 году. Тогда оно называлось Поповицкое, в честь начальника царской экспедиции, присланного в это место вместе с военными для создания административного управления. В то время село входило в состав Астраханской губернии и располагалось в 70 верстах от Царицына.
Первыми в Поповицком поселились малороссы и русские, по большей части это были беглые люди, крепостные из центральной России, которым удалось выбраться из этапных колоний. Обосновывались они по понятным причинам в полупустынных местах,. так как в них не было административного надзора. Кроме того, эти территории привлекали их обилием рыб в озерах и Волге, густыми лесами, в которых можно было и укрыться, и поймать дичь, которой здесь было предостаточно.
Постепенно рядом стали появляться и другие села. В 1786 году образовались Большие и Малые Чапурники. В последних проживало много татар. Первыми переселенцами были люди из Пензенской и Казанской губернии. Села получили названия от птицы — «чапура» переводилась как «цапля». Цапли здесь в Сарпинских озерах водилось достаточно много.
Образовалось неподалеку и село Дубовый Овраг. На его территории поселились калмыки, население занималось в основном скотоводством. В 1675 году по указу императрицы Екатерины II для заселения юга России в эти места были переселены русские с Орловской, Курской, Воронежской губерний. Это были Романовы. Именно они начали называть эту территорию Дубовый Овраг.
История села Червленое началась в 1660 году, когда на землях, принадлежавших богатому роду князей Тундутовых, появилось поселение «Аир Авгнр», основанное братьями Очировыми. Позднее оно получило название — Червленое, по названию речки — Червленая. В середине 19 века часть территории купил князь Тундутов, он разбил парк и построил свою летнюю резиденцию.
Село Цаца в 1750 году основали калмыки. К 30-м годам сюда стали приходить русские.
Территория района по большей части представлена степными и полупустынными ландшафтами. Уникальными объектами природы считаются озеро Цаца и Тингутинская лесная дача.
Цаца — один из 10 водных памятников природы региона. Это единственное крупное пресное озеро из группы Сарпинских озер. Общая площадь озера 918 га. Название озера имеет монгольское происхождение и означает маленькую глиняную статуэтку, которую закладывают в субурганы (ступы) как символ тела, речи и ума Будды. Берега покрыты сплошными зарослями тростника и камыша. В озере произрастают редкие и исчезающие растения ледникового периода: сальвиния плавающая и погруженная в воду наяда морская. В зарослях по берегам озера обитают водоплавающие птицы.
Тингутинская лесная дача — живой рукотворный памятник природы, пример оазисного лесоразведения в зоне полупустыни. Это бывшая усадьба калмыцких князей Тундутовых, расположенная в Червленовском сельском поселении. Парк включал в себя свыше 1 500 деревьев, в том числе и тропических. Вглубь парка вели тополиные аллеи и статуи нимф, а еще здесь был фонтан. По легенде для охраны ценных пород деревьев князь Тундутов выпускал в сад огромного питона, который под утро возвращался домой. По воспоминаниям старожил, у Тундутовых был свой фамильный склеп.
На месте древнего склепа сейчас находится братская могила русских солдат, похороненных во время Сталинградской битвы. До сих пор сохранилась аллея тополей и ряд дубов, а в 2015 году был восстановлен фонтан. Общая площадь дачи достигает 1200 га, а площадь лесного массива — 658 га. Здесь до сих пор сохранились вековые дубы, ясень обыкновенный и клен остролистный высотой до 20 метров. В верховьях балки сохранилась небольшая популяция редчайшего кустарника майкарагана волжского, включённого в «Красные книги» страны и региона.
Светлоярский район — уникальное месторождение природного бишофита — кристаллизованного испарения Древнего моря. Естественный минерал залегает на глубине 1000-1700 м, добывается методом подземного растворения в артезианской воде и перекачивания.
Еще одна живописная гордость района — природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» — уникальное природное образование в полупустынной зоне юга России, единственный участок долины Волги, сохранивший естественное строение.
Вторая красивая пойма — Райгородская. Участок расположен в 12-ти километрах от Светлого Яра. Участок имеет спокойный рельеф, пересеченный протоками Волги, частично занят лесной растительностью.
Кроме нее местные также гордятся Цацинской поймой. Она расположена в административных границах Цацинекого сельского поселения. Красивые леса и водоемы завораживают взгляд.
В целом в районе много прекрасных мест для рыбалки, отдыха у воды и созерцания прекрасных пейзажей. В районе в общей сложности насчитывается три озера и шесть рек.
Ежегодно здесь проводятся соревнования по рыбной ловле:
В районе водятся линь, карась, окунь, щука, чикамас, жерех, красноперка, плотва, сом, язь, сазан.
Виды ловли здесь хороши, пожалуй, все: поплавочная ловля, донная ловля, спиннинг, нахлыст, ловля на живца, зимние виды ловли.
Главной отличительной чертой района является многонациональность и единение народов, проживающих вместе. С 2015 года бренд района — «Светлоярский район — перекресток цивилизаций». В 2017 году на въезде в село Малые Чапурники даже был торжественно открыт соответствующий знак, изображающий перекресток цивилизаций, где сходились Великий Шелковый и Волжский пути, а также лотос на нем, который олицетворяет чистоту духа, возвысившегося над миром.
«Светлоярский район — единственный район региона, где можно увидеть сразу несколько таких символов: мечеть, которой более 250 лет, единственная в Волгоградской области настоящая Буддистская Ступа Просветления и древний Храм Никиты Великомученика», — отмечает администрация района.
Исторически район расположен в Волго-Донском междуречье на перекрестке Великого Шелкового пути, связывавшего Восточную Азию со Средиземноморьем, где пересекались величайшие религии мира: христианство, буддизм и мусульманство.
Туристы любят посещать мусульманскую мечеть в Малых Чапурниках. Сейчас в регионе насчитывается 10 мечетей, но Малочапурниковская считается старейшей на Нижней Волге. Местные считают, что эта мечеть была построена в 1749 году. Ее посещают не только татары, но и мусульмане других национальностей.
Кроме того, гостям показывают Буддийскую ступу Просветления в селе Солянка. Это первое культовое сооружение буддистов в регионе, построенное в 2010 году на историческом месте — землях, некогда принадлежащих князьям Тундутовым. В ступу заложены свитки с молитвами, сутры, немало драгоценных символических предметов, таких как ритуальные статуэтки — цаца, сосуды с водой из священного Ганга и колодца Будды из Джетты. Здесь также есть земля, привезенная из святых мест Индии, где великий Учитель Будда и его не менее великие последователи жили и даровали Учение.
Православные туристы с большим удовольствием посещают храм святого Никиты Великомученика в селе Дубовый Овраг. Он был построен в 1903 году. В истории села особое место занимают отец Василий, построивший храм, и отец Николай, восстановивший его.
С началом советской власти храм закрыли. Все внутреннее убранство и старинные иконы растащили. В здании организовывали и клуб, и гараж для сельхозтехники, и скотобойню. Во время Сталинградской битвы он использовался как бомбоубежище, сильно пострадал от снарядов.
В 1989 году храм вернули церкви. Общими усилиями его восстановили. Вернулась и чудом сохранившаяся старинная икона Никиты-мученика. Рядом с ней установили ковчег с крохотной частицей мощей святого. В 1990 возобновились службы. Чуть позже в нем появилась икона первого христианского мученика архидиакона Стефана. Ее обнаружили в овраге местные жители.
Храм является памятником культуры начала ХХ века, внутреннее убранство и иконы поражают своей красотой. Привлекает внимание и архитектура, не типичная для православных строений — в здании имеются большие арочные окна, которые впускают внутрь много естественного света.
В 2013 году в нем замироточила кафельная плитка на полу. В мире это единственный такой случай. Паломники собирали с нее ароматное масло — миро. Служители храма на этих местах установили вазы с цветами.
В селе Цаца установлен главный в районе памятник военной истории - «Минометная установка «Катюша». Именно с этой боевой машины 19 ноября 1942 года был дан первый залп, возвестивший о начале контрнаступления советских войск под Сталинградом.
Сам памятник открыли 19 ноября 1982 года. Машину БМ-13 выпуска 1943 года восстановили на моторном заводе, а потом она своим ходом дошла до места памяти о своих друзьях - товарищах, погибших на этой земле.
Ежегодно уже 30 лет в мае в селе Малые Чапурники проходит самый большой национальный татарский праздник «Сабантуй» - статус областной. Это очень древний праздник. Он зародился еще тогда, когда не было календарей. Люди узнавали по приметам, когда пахать, а когда сеять. Весна наступала лишь тогда, когда прилетали грачи. Детишки ходили по селу и собирали яйца, масло, крупы, т.е. все что, дадут люди. После этого старейшины выходили в поле и варили из всего этого кашу и угощали детей. Каша называлась «Каргабуткасы». Затем старейшины брали горсть земли и смотрели, какая она. И если земля слегка рассыпалась в руке, значит пора пахать.
Отмечается в районе с размахом и «Покров Пресвятой Богородицы». В Покровскую неделю проходят народные гуляния с играми, забавами, угощениями.
В 2018 году впервые, 1 мая, в Светлоярском районе прошел I Открытый фольклорно-этнографический калмыцкий праздник «Степной тюльпан». Яркий, наполненный национальными элементами праздник дарит всем гостям отличные эмоции, погружает в мир калмыцкого народа.
Материал опубликован в рамках реализации проекта «Регион открытий-2022».