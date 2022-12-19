Как встретить Новый год не с пустым кошельком, а с застольем и подарками

Одним из методов быстро найти деньги на все запланированные траты, а также, чтобы не влезать в долги - это кредитная карта с беспроцентным периодом. А еще лучше карта с кешбэком, тогда можно еще и немного увеличить свои накопления. Такой продукт предлагает Альфа-Банк. Эта карта, которой можно пользоваться без процентов в течение одного года с первого дня покупки, при этом она еще и с вечным, а самое главное бесплатным обслуживанием. Важно только вовремя вносить минимальные платежи и полностью закрыть задолженность в течение года.