Как встретить Новый год не с пустым кошельком, а с застольем и подарками

По данным издания Эксперт, в этом году на новогодний стол россияне готовы потратить от пяти до 25 тысяч рублей, а на подарки — от пяти до 50 тысяч рублей.
Одним из методов быстро найти деньги на все запланированные траты, а также, чтобы не влезать в долги - это кредитная карта с беспроцентным периодом. А еще лучше карта с кешбэком, тогда можно еще и немного увеличить свои накопления. Такой продукт предлагает Альфа-Банк. Эта карта, которой можно пользоваться без процентов в течение одного года с первого дня покупки, при этом она еще и с вечным, а самое главное бесплатным обслуживанием. Важно только вовремя вносить минимальные платежи и полностью закрыть задолженность в течение года.
Год без процентов действует на все приобретения, совершенные в первые 30 дней. Можно купить подарки не только себе, но и своим близким, о которых вы давно мечтали: оплата обучения, новый смартфон или ноутбук, обручальное кольцо. Кредитка - универсальный продукт и подходит для любых целей. С 31-го дня пользования картой начинает действовать беспроцентный период в 100 дней. За это время можно не только встретить Новый год с шиком, но и реализовать все мечты и последовательно вернуть всю сумму без переплат.
Когда до праздника осталось мало времени, то оформить кредитку можно онлайн всего за несколько минут, даже не нужно посещать офис банка, подписывать кучу бумаг. Карту на следующий день привезут в то место, которое вы укажите: домой, в офис либо в любое отделение банка партнера, откуда вы сможете забрать карту самостоятельно.
С помощью кредитки можно найти деньги на самые желанные подарки, но и даже платить за них меньше с помощью кешбэка. Магазины - партнеры банка возвращают до 33% даже за самые мелкие покупки от 100 рублей. Более того, если сумма первой покупки по новой карте больше 1000 рублей, то может вернуться и вся сумма. Помимо маркетплейсов карту принимают и онлайн-кинотеатры: можно устроить сеанс просмотра новогодних фильмов 1 января. Не стоит забывать и о сервисах по заказу такси, чтобы легко доехать из гостей или с корпоратива. Кстати, кешбэк действует для любой суммы, даже если покупка обошлась в 100 рублей. Деньги поступят к 10 числу следующего месяца.
Карты выгодна и для снятия наличных денег, что происходит без комиссии. Если вы запланировали отправиться в путешествие в те места, где не всегда есть онлайн-кассы, это немаловажный плюс Например, в горы или дальние деревни. Каждый месяц можно снимать без комиссии до 50 000 рублей. А если сумма будет выше, то комиссия составит всего 3,9%.
Для контроля за состоянием своего счета имеется бесплатное мобильное приложение. С помощью него можно вносить ежемесячные платежи, а также оплачивать ежедневные покупки, включая услуги связи, ЖКУ.
Для оформления карты нужен только российский паспорт, стабильный доход от 5 тысяч рублей, а также телефон для связи и возраст от 18 лет. Только по паспорту вам сразу же могут выдать карту с лимитом до 150 000 рублей.
Если нужен лимит в пределах 200 000 рублей, то потребуется еще один любой документ. Это может быть загранпаспорт, СНИЛС, ИНН, водительское удостоверение, полис ОМС или карта другого банка.
Ну а карту с лимитом в 500 тысяч рублей уже можно оформить, если взять на работе справку о доходах и суммах налога физического лица (ранее 2-НДФЛ) за последние 3 месяца.
Если кажется, что суммы платежей на такую большую сумму тоже должны быть огромными, то это не так. Сохранять все преимущества позволят и 300 рублей, которые нужно вносить ежемесячно. Чтобы не забыть о дне оплаты, то можно воспользоваться услугой «Альфа-Чек» с СМС-уведомлениями. В первый месяц услуга предоставляется бесплатно, а в дальнейшем — по 159 рублей в месяц, либо ее можно отключить. Вместе с тем комиссия не будет списываться, если операций по карте в текущем месяце не было.
Кредитка — это не долговая яма, а хорошая возможность и способ поиска денег на исполнение мечты или срочные траты.