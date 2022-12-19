Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Гладкову в шутку предложили вручить «Золотой танк» правительству Белгородской области

Сегодня, 07:48
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Во время оперативного совещания с правительством Белгородской области Вячеслав Гладков в шутку рассмотрел возможность вручить региону награды «Золотой танк» и «Золотая пирамида».

Вячеслав Гладков обсудил с министром автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергеем Евтушенко прогресс по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Как сообщил чиновник, все работы были выполнены в срок.

Нацпроект по ремонту дорог и мостов выполнен полностью. Все объекты завершили. Два моста - переходящих (на следующий год - прим. ред.), но всё предусмотренное федеральным финансированием мы выполнили.
Сергей Евтушенко

Гладков похвалил Евтушенко, отметив его работу и назвав его министерство «лучшим в России». Тем не менее, губернатор поинтересовался, получит ли Белгородская область «Золотой каток» в этом году — награду за досрочное завершение нацпроекта. Евтушенко сообщил, что рейтинг ещё не составлялся.

У вас другое мерило эффективности. Для вас это мало. Уже вся страна привыкла, что министерство, которое вы возглавляете, — лучшее в России. Так что если останетесь без «Золотого катка» — берегитесь.
Вячеслав Гладков

В таком случае главе региона предложили придумать другие награды: «Золотой танк» или, например, «Золотую пирамиду». Гладков шутку оценил и заявил, что последняя награда должна уйти замгубернатору Владимиру Базарову, курирующему строительство «Засечной черты» с бетонными противотанковыми пирамидками.

Напомним, что до этого Белгородская область три раза подряд получала награду «Золотой каток».

Белгородская область в третий раз получила «Золотой каток»
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков и Минобороны проверили строительство белгородской засечной чертыГладков и Базаров проверили ход строительства засечной черты на белгородской границеВраг не пройдёт: белгородцам предлагают купить противотанковые пирамиды
#Артем Черненко#Общество#Губернатор#Нарочно не придумаешь#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Сергей евтушенко#Владимир Базаров#Нацпроект#Дороги#Танк#Золотой каток#Награда
Подпишитесь
12 раненых и один погибший: результаты обстрела Белгородской области 18 декабря
Сегодня, 05:03
Жителей Белгорода во время обстрелов предложили оповещать речевым сообщением
Сегодня, 06:49
«От звуков мы начали кричать»: очевидцы рассказали об обстреле Белгорода
Сегодня, 07:17
Было два, стало шесть. Гладкову вновь показали «свайные поля» вместо ФАПов
Сегодня, 06:59
«Вызывает раздражение». Гладков раскритиковал СМС-оповещение об обстрелах Белгорода
Сегодня, 06:30
«Таблички „убежище“ висят просто для вида?» Белгородцы недовольны системой укрытий
Сегодня, 07:50