Гладкову в шутку предложили вручить «Золотой танк» правительству Белгородской области

Гладков похвалил Евтушенко, отметив его работу и назвав его министерство «лучшим в России». Тем не менее, губернатор поинтересовался, получит ли Белгородская область «Золотой каток» в этом году — награду за досрочное завершение нацпроекта. Евтушенко сообщил, что рейтинг ещё не составлялся.