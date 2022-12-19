Гладкову в шутку предложили вручить «Золотой танк» правительству Белгородской области

Вячеслав Гладков обсудил с министром автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергеем Евтушенко прогресс по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Как сообщил чиновник, все работы были выполнены в срок.
Нацпроект по ремонту дорог и мостов выполнен полностью. Все объекты завершили. Два моста - переходящих (на следующий год - прим. ред.), но всё предусмотренное федеральным финансированием мы выполнили.
Сергей Евтушенко
Гладков похвалил Евтушенко, отметив его работу и назвав его министерство «лучшим в России». Тем не менее, губернатор поинтересовался, получит ли Белгородская область «Золотой каток» в этом году — награду за досрочное завершение нацпроекта. Евтушенко сообщил, что рейтинг ещё не составлялся.
У вас другое мерило эффективности. Для вас это мало. Уже вся страна привыкла, что министерство, которое вы возглавляете, — лучшее в России. Так что если останетесь без «Золотого катка» — берегитесь.
Вячеслав Гладков
В таком случае главе региона предложили придумать другие награды: «Золотой танк» или, например, «Золотую пирамиду». Гладков шутку оценил и заявил, что последняя награда должна уйти замгубернатору Владимиру Базарову, курирующему строительство «Засечной черты» с бетонными противотанковыми пирамидками.
Напомним, что до этого Белгородская область три раза подряд получала награду «Золотой каток».