Фонд ЖКХ ответил на недовольства белгородцев ремонтом многоэтажки

Недавно в «Бел.Ру» с жалобой на капремонт в доме на улице Князя Трубецкого, 68 обратилась местная жительница Екатерина. По её словам, в доме 30 ноября завершился капремонт, однако после него в МКД остались разбитые подъезды, старые трубы отопления, стояки горячего водоснабжения и электропроводка. Также местные жители остались недовольны состоянием подвалов. По мнению Екатерины, подвальное помещение непригодно для укрытия, хотя оно внесено в реестр убежищ.