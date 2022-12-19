Фонд ЖКХ ответил на недовольства белгородцев ремонтом многоэтажки

Недавно в «Бел.Ру» с жалобой на капремонт в доме на улице Князя Трубецкого, 68 обратилась местная жительница Екатерина. По её словам, в доме 30 ноября завершился капремонт, однако после него в МКД остались разбитые подъезды, старые трубы отопления, стояки горячего водоснабжения и электропроводка. Также местные жители остались недовольны состоянием подвалов. По мнению Екатерины, подвальное помещение непригодно для укрытия, хотя оно внесено в реестр убежищ.
Под постом в комментариях в соцсетях «Бел.Ру» Фонд ЖКХ прокомментировал претензии жильцов дома. Выяснилось, что ремонт в доме выполняет подрядная организация ООО «ССМУ-3».
Также в Фонде отметили, что ремонт фасада, утепление фасада, ремонт подвала, установка автоматизированного индивидуального теплового пункта с диспетчеризацией и погодным регулированием выполняется за счёт средств из бюджета области. За счёт средств собственников предусмотрен ремонт инженерных систем (холодное водоснабжение (магистрали и стояки), горячее водоснабжение (магистрали)) и ремонт кровли.
В настоящее время работы по капитальному ремонту дома в рамках заключенных договоров выполнены на 98%, подчеркнули в Фонде. Специалисты отдела строительного контроля еженедельно контролируют качество выполняемых работ.
В настоящее время работы по утеплению стен фасада завершены. Завершаются работы по замене инженерных коммуникаций в подъездах и работы по монтажу кровельного покрытия входов в подвал.
Фонд ЖКХ
Также в ведомстве отметили, что обязанности по приведению подвалов МКД в надлежащее состояние, наведение порядка и приведение в соответствие с санитарными условиями возложено на управляющие компании.