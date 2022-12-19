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Фонд ЖКХ ответил на недовольства белгородцев ремонтом многоэтажки

Сегодня, 14:25
Фото: предоставлено жителями дома
Комментарий на публикацию о некачественном ремонте Фонд оставил в социальных сетях «Бел.Ру». Речь идёт о многоэтажке на улице Князя Трубецкого, 68.

Недавно в «Бел.Ру» с жалобой на капремонт в доме на улице Князя Трубецкого, 68 обратилась местная жительница Екатерина. По её словам, в доме 30 ноября завершился капремонт, однако после него в МКД остались разбитые подъезды, старые трубы отопления, стояки горячего водоснабжения и электропроводка. Также местные жители остались недовольны состоянием подвалов. По мнению Екатерины, подвальное помещение непригодно для укрытия, хотя оно внесено в реестр убежищ.

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Под постом в комментариях в соцсетях «Бел.Ру» Фонд ЖКХ прокомментировал претензии жильцов дома. Выяснилось, что ремонт в доме выполняет подрядная организация ООО «ССМУ-3».

Также в Фонде отметили, что ремонт фасада, утепление фасада, ремонт подвала, установка автоматизированного индивидуального теплового пункта с диспетчеризацией и погодным регулированием выполняется за счёт средств из бюджета области. За счёт средств собственников предусмотрен ремонт инженерных систем (холодное водоснабжение (магистрали и стояки), горячее водоснабжение (магистрали)) и ремонт кровли. 
В настоящее время работы по капитальному ремонту дома в рамках заключенных договоров выполнены на 98%, подчеркнули в Фонде. Специалисты отдела строительного контроля еженедельно контролируют качество выполняемых работ.

В настоящее время работы по утеплению стен фасада завершены. Завершаются работы по замене инженерных коммуникаций в подъездах и работы по монтажу кровельного покрытия входов в подвал.
Фонд ЖКХ

Также в ведомстве отметили, что обязанности по приведению подвалов МКД в надлежащее состояние, наведение порядка и приведение в соответствие с санитарными условиями возложено на управляющие компании.

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#Общество#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород#Фонд жкх#Ремонт#Капитальный ремонт#Мкд#Жалоба#Укрытие#Алина Харина
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