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Демидов: Все двери подвальных помещений в Белгороде должны быть закрыты

Сегодня, 08:52
Фото: 1MI
Белгородцы ещё до событий 18 декабря жаловались, что в некоторые укрытия в областном центре невозможно попасть. Врио мэра объяснил, почему в городе укрытия были закрыты на замок. Об этом он рассказал на одном из прямых эфиров на минувшей неделе.

В горадминистрации белгородцам объяснили, почему укрытия были закрыты на замок. По словам врио мэра Валентина Демидова, они и должны быть закрыты. Об этом он заявил во время прямого эфира 16 декабря.

Со слов чиновника, в регионе действует «жёлтый» уровень террористической опасности, а необходимости спускаться в подвалы не было. За каждым укрытием закреплены ответственные лица, которые в случае опасности должны были открыть подвалы. Сделать им это следовало после сообщений об обстрелах от МЧС.

Также Демидов отметил, что ответственные лица постоянно проходят тренировки, а белгородцам не нужно переживать. Он говорил, что система рабочая, а укрытия при необходимости откроют.

Оказалось, что повод для переживаний есть, как и для того, чтобы спускаться в подвалы. Накануне Белгород попал под обстрел. Горожане уже успели пожаловаться на укрытия и позднюю СМС-рассылку от МЧС.

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#Наталья Корявых#Новости Белгорода#Замок#Город#Белгородская область#Белгород#Валентин Демидов#Укрытие#Убежище
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