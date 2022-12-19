Демидов: Все двери подвальных помещений в Белгороде должны быть закрыты

Белгородцы ещё до событий 18 декабря жаловались, что в некоторые укрытия в областном центре невозможно попасть. Врио мэра объяснил, почему в городе укрытия были закрыты на замок. Об этом он рассказал на одном из прямых эфиров на минувшей неделе.

Сюжет Новости Белгорода