Демидов: Все двери подвальных помещений в Белгороде должны быть закрыты

В горадминистрации белгородцам объяснили, почему укрытия были закрыты на замок. По словам врио мэра Валентина Демидова, они и должны быть закрыты. Об этом он заявил во время прямого эфира 16 декабря.
Со слов чиновника, в регионе действует «жёлтый» уровень террористической опасности, а необходимости спускаться в подвалы не было. За каждым укрытием закреплены ответственные лица, которые в случае опасности должны были открыть подвалы. Сделать им это следовало после сообщений об обстрелах от МЧС.
Также Демидов отметил, что ответственные лица постоянно проходят тренировки, а белгородцам не нужно переживать. Он говорил, что система рабочая, а укрытия при необходимости откроют.
Оказалось, что повод для переживаний есть, как и для того, чтобы спускаться в подвалы. Накануне Белгород попал под обстрел. Горожане уже успели пожаловаться на укрытия и позднюю СМС-рассылку от МЧС.