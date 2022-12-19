Было два, стало шесть. Гладкову вновь показали «свайные поля» вместо ФАПов

Первый заместитель министра строительства Владимир Губарев рассказал, что за последние две недели завершили 18 объектов: пять из них введены в эксплуатацию, 13 осталось «загрузить». На последних ведутся работы по благоустройству. Их планируют закончить до следующего понедельника. Кроме того, чиновник отметил, что были определённые сложности с организацией. Сейчас же на стройках работают по пять-восемь человек.
Что касается подключения ФАПов к системам коммуникации, то на данный момент ведутся ежедневные работы с газовиками и водоканалом.
Также проблемными остаются шесть объектов: в Белянке, Яблоново, Нагольном, Подгорном, Банкино и Слоновке. В этих местах ожидают поставку модулей, планируется сборка. Закончить её собираются за семь дней. Строительная готовность этих ФАПов и ОСВ колеблется от 7 до 70%.
Вячеслав Гладков напомнил, что на достройку ФАПов осталось две недели. Министр здравоохранения Андрей Иконников подтвердил, что активность на объектах увеличилась, но закончить благоустройство везде, скорее всего, уже не получится.
Давайте через неделю напомните мне, что 13 ФАПов уже дано быть сдано. Хотя вот помню, что на предыдущих совещаниях показывали только два свайных поля. Теперь их стало уже шесть. Надеюсь, что вы сделаете невыполнимое. По грязи и в сапогах никто в офис врача ходить не будет. Понятно, что деревья вы не посадите, но подходы к ФАПам вы должны обеспечить. Не знаю, как вы в такую погоду это будете делать. Это уже ваша проблема. Ставьте пушки, ставьте шатры. Делайте другие странные вещи, выполнения которых можно было бы избежать, если бы вы вовремя выполняли поставленную задачу.
Вячеслав Гладков
Глава региона поручил через неделю вернуться к обсуждению вопроса. Ещё через две недели все ФАПы и ОСВ должны уже быть сданы.
Напомним, что неделю назад губернатор Гладков дал минстрою дополнительное время на достройку проблемных ФАПов, назвав это «новогодним подарком».