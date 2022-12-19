Было два, стало шесть. Гладкову вновь показали «свайные поля» вместо ФАПов

Первый заместитель министра строительства Владимир Губарев рассказал, что за последние две недели завершили 18 объектов: пять из них введены в эксплуатацию, 13 осталось «загрузить». На последних ведутся работы по благоустройству. Их планируют закончить до следующего понедельника. Кроме того, чиновник отметил, что были определённые сложности с организацией. Сейчас же на стройках работают по пять-восемь человек.