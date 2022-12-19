Белгородцев встревожили звуки сирены в центре города

Горожан испугала сирена, которую они услышали в центре Белгорода 19 декабря. По словам очевидцев, звучала она в районе Соборной площади.
В мэрии напоминают, что это плановая проверка. Запуск сирены производится ежедневно в 14:30 в разных частях города. Ознакомиться с графиком тестирования можно в расписании.
Плановое тестирование всех систем оповещения Белгорода продолжится до 24 января.
С утра сирены слышали в Головчино Грайворонского горокруга. В то же время местные жители сообщали, что обстрела не было.