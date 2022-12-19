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Белгородцев встревожили звуки сирены в центре города

Сегодня, 12:20
Фото: мэрия Белгорода
Это плановая проверка системы оповещения. Её начинают тестировать в 14:30. Ранее сообщалось, что проверки продолжатся до конца января.

Горожан испугала сирена, которую они услышали в центре Белгорода 19 декабря. По словам очевидцев, звучала она в районе Соборной площади.

В мэрии напоминают, что это плановая проверка. Запуск сирены производится ежедневно в 14:30 в разных частях города. Ознакомиться с графиком тестирования можно в расписании.

Плановое тестирование всех систем оповещения Белгорода продолжится до 24 января.

С утра сирены слышали в Головчино Грайворонского горокруга. В то же время местные жители сообщали, что обстрела не было.

В белгородском приграничье с утра завыли сирены
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#София Чугай#Город#Новости Белгорода#Белгород#Сирена#Проверка#Соборная площадь
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