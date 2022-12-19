Белгородец убил незнакомца из-за брошенной в его приятеля бутылки

Белгородец убил незнакомца из-за того, что последний бросил бутылку в сторону его приятеля. Мужчина напал на потерпевшего. Последний скончался в больнице.
Инцидент произошёл 28 августа в Белгороде на улице Будённого. Как выяснило следствие, житель областного центра напал на незнакомца в результате ссоры. Она началась из-за того, что мужчина бросил бутылку в сторону друга подсудимого.
Он ударил потерпевшего в лицо рукой, а затем схватился за нож. Пострадавший попал в больницу, но врачи не смогли его спасти. За преступление виновного горожанина приговорили к восьми годам в колонии строгого режима.