Белгородец хотел дать взятку приставу, но передумал и сдал его ФСБ

Белгородец собирался дать 50 тыс. рублей взятки приставу, но сдал его правоохранителям. Мужчина за взятку хотел, чтобы сотрудник службы судебных приставов закрыл два производства по искам банков на сумму в 500 тыс. рублей.
В сентябре 2022 года белгородец обратился к приставу. Вскоре они договорились о даче взятки. Мужчина должен был принести деньги должностному лицу 17 сентября. Житель региона в итоге передумал и обратился в УФСБ.
Против 33-летнего пристава возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.