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Белгородец хотел дать взятку приставу, но передумал и сдал его ФСБ

Сегодня, 11:55
Фото: 1MI
Житель региона предложил судебному приставу 50 тыс. рублей, чтобы последний закрыл два производства по искам банков. Теперь сотрудника ФССП будут судить, сообщили в региональном СК.

Белгородец собирался дать 50 тыс. рублей взятки приставу, но сдал его правоохранителям. Мужчина за взятку хотел, чтобы сотрудник службы судебных приставов закрыл два производства по искам банков на сумму в 500 тыс. рублей.

В сентябре 2022 года белгородец обратился к приставу. Вскоре они договорились о даче взятки. Мужчина должен был принести деньги должностному лицу 17 сентября. Житель региона в итоге передумал и обратился в УФСБ.

Против 33-летнего пристава возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Приставы#Уфсб#Происшествия#Коррупция#Взятки
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