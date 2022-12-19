12 раненых и один погибший: результаты обстрела Белгородской области 18 декабря



Во время ночного обстрела посёлка Красная Яруга пострадали ещё двое. Девушка получила осколочные ранения, у мужчины контузия, но от госпитализации он отказался. Повреждения получили 8 зданий и 2 автомобиля.



Восстановительные работы начнутся сегодня. По всем вопросам обращайтесь в администрацию Белгорода и Белгородского района.