Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

12 раненых и один погибший: результаты обстрела Белгородской области 18 декабря

Сегодня, 05:03
Фото: соцсети Владимира Перцева

Во время обстрела Белгородской области 12 человек ранило и один погиб

Свыше 70 зданий повреждены. Уточнённую информацию по обстрелу дал Вячеслав Гладков.

18 декабря Белгородскую область обстреляли со стороны Украины. Днём в Белгороде и районе сработала система ПВО.

Уточнённую информацию по обстрелу дал Вячеслав Гладков.  Один мужчина погиб, он приехал работать на птицефабрику «Ясные Зори» из Тамбова. Ещё десятерых ранило. Из них семеро уже отправили на амбулаторное лечение домой, трое остаются в больнице под присмотром врачей.

В Белгороде и Белгородском районе повреждены 75 жилых и промышленных построек, около 40 автомобилей. Ранее врио областного центра Валентин Демидов сообщал о 60 повреждённых квартирах в Белгороде.

Момент падения осколка в Белгороде попал на видео
Узнать подробнее


Во время ночного обстрела посёлка Красная Яруга пострадали ещё двое. Девушка получила осколочные ранения, у мужчины контузия, но от госпитализации он отказался. Повреждения получили 8 зданий и 2 автомобиля.

Восстановительные работы начнутся сегодня. По всем вопросам обращайтесь в администрацию Белгорода и Белгородского района.

Везде созданы информационные центры. Пожалуйста, не переживайте, обращайтесь сразу и мы постараемся максимально быстро отреагировать. Все сделаем для того, чтобы, закрыв поврежденные кровли, восстановив оконное остекление, дать возможность людям вернуться в свои квартиры и жилые дома.
Вячеслав Гладков, губернатор
При обстреле Белгородской области ВСУ использовали американские ракеты
Узнать подробнее
Читайте также:
Жителям Белгородской области приходят СМС-сообщения об обстрелеПри обстреле Белгорода повреждены 60 квартир и 32 автомобиляПри обстреле Красной Яруги пострадали два белгородца
#Алина Харина#Обстрел Белгорода 18 декабря#Белгородская область#Белгород#Белгородский район#Красная Яруга#Вячеслав Гладков#Происшествия#Спецоперация#Обстрел ВСУ#Пострадавшие#Погиб человек#Повреждения
Подпишитесь
Жителей Белгорода во время обстрелов предложили оповещать речевым сообщением
Сегодня, 06:49
«От звуков мы начали кричать»: очевидцы рассказали об обстреле Белгорода
Сегодня, 07:17
Было два, стало шесть. Гладкову вновь показали «свайные поля» вместо ФАПов
Сегодня, 06:59
«Вызывает раздражение». Гладков раскритиковал СМС-оповещение об обстрелах Белгорода
Сегодня, 06:30
«Таблички „убежище“ висят просто для вида?» Белгородцы недовольны системой укрытий
Сегодня, 07:50