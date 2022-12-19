12 раненых и один погибший: результаты обстрела Белгородской области 18 декабря

18 декабря Белгородскую область обстреляли со стороны Украины. Днём в Белгороде и районе сработала система ПВО.
Уточнённую информацию по обстрелу дал Вячеслав Гладков. Один мужчина погиб, он приехал работать на птицефабрику «Ясные Зори» из Тамбова. Ещё десятерых ранило. Из них семеро уже отправили на амбулаторное лечение домой, трое остаются в больнице под присмотром врачей.
В Белгороде и Белгородском районе повреждены 75 жилых и промышленных построек, около 40 автомобилей. Ранее врио областного центра Валентин Демидов сообщал о 60 повреждённых квартирах в Белгороде.
Во время ночного обстрела посёлка Красная Яруга пострадали ещё двое. Девушка получила осколочные ранения, у мужчины контузия, но от госпитализации он отказался. Повреждения получили 8 зданий и 2 автомобиля.
Восстановительные работы начнутся сегодня. По всем вопросам обращайтесь в администрацию Белгорода и Белгородского района.
Везде созданы информационные центры. Пожалуйста, не переживайте, обращайтесь сразу и мы постараемся максимально быстро отреагировать. Все сделаем для того, чтобы, закрыв поврежденные кровли, восстановив оконное остекление, дать возможность людям вернуться в свои квартиры и жилые дома.
Вячеслав Гладков, губернатор