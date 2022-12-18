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Жителям Белгородской области приходят СМС-сообщения об обстреле

Сегодня, 20:30
Фото: 1MI
Телефон.
На этот раз рассылку от РСЧС получают жители Красной Яруги.
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Обстрел

Вечером 18 декабря жители Краснояружского и Ракитянского районов, а также Грайворонского городского округа начали сообщать о громких звуках.

Чуть позже белгородцам из Красной Яруги стали приходить СМС-оповещения от РСЧС об обстреле со стороны ВСУ. Всех белгородцев попросили спрятаться в укрытия.

Напомним, что днём 18 декабря Белгород и область подверглись обстрелу со стороны Украины. В городе прилетело на улицу Славянская, в результате чего в четырёх домах зафиксировали повреждения. Также прилетело в птицефабрику «Ясные зори», где погиб один из работников.

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#Александра Склярова#Спецоперация#Обстрел#Белгородская область#Обстрел ВСУ
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