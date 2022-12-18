Жителям Белгородской области приходят СМС-сообщения об обстреле

Вечером 18 декабря жители Краснояружского и Ракитянского районов, а также Грайворонского городского округа начали сообщать о громких звуках.
Чуть позже белгородцам из Красной Яруги стали приходить СМС-оповещения от РСЧС об обстреле со стороны ВСУ. Всех белгородцев попросили спрятаться в укрытия.
Напомним, что днём 18 декабря Белгород и область подверглись обстрелу со стороны Украины. В городе прилетело на улицу Славянская, в результате чего в четырёх домах зафиксировали повреждения. Также прилетело в птицефабрику «Ясные зори», где погиб один из работников.