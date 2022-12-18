Вячеслав Гладков подтвердил обстрел белгородского посёлка

Напомним, что днём 18 декабря Белгород и область подверглись обстрелу со стороны Украины. В городе прилетело на улицу Славянская, в результате чего в четырёх домах зафиксировали повреждения. Также прилетело в птицефабрику «Ясные зори», где погиб один из работников.