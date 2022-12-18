Вячеслав Гладков подтвердил обстрел белгородского посёлка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил ранее поступившую от белгородцев информацию об обстреле посёлка Красная Яруга.
По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате обстрела нет.
Есть повреждения остекления в четырехэтажном многоквартирном доме и возгорание хозпостроек, которые расположены рядом с домом, также повреждена линия электропередачи. Все аварийные и оперативные службы находятся на месте. Продолжается подомовой обход.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что днём 18 декабря Белгород и область подверглись обстрелу со стороны Украины. В городе прилетело на улицу Славянская, в результате чего в четырёх домах зафиксировали повреждения. Также прилетело в птицефабрику «Ясные зори», где погиб один из работников.