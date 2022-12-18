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Вячеслав Гладков подтвердил обстрел белгородского посёлка

Сегодня, 20:46
Фото: Bel.ru
Обстрелу подвергся посёлок Красная Яруга Краснояружского района. О случившемся в своих соцсетях сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил ранее поступившую от белгородцев информацию об обстреле посёлка Красная Яруга. 

По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате обстрела нет.

Есть повреждения остекления в четырехэтажном многоквартирном доме и возгорание хозпостроек, которые расположены рядом с домом, также повреждена линия электропередачи. Все аварийные и оперативные службы находятся на месте. Продолжается подомовой обход.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что днём 18 декабря Белгород и область подверглись обстрелу со стороны Украины. В городе прилетело на улицу Славянская, в результате чего в четырёх домах зафиксировали повреждения. Также прилетело в птицефабрику «Ясные зори», где погиб один из работников.

Видео: Bel.ru
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#Александра Склярова#Происшествия#Обстрел#Краснояружский район#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Видео
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