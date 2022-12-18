В серьёзной аварии в Губкинском районе погибли два человека

В причинах ДТП на трассе Белгород – Губкин разберутся замгубернатора Владимир Базаров совместно с сотрудниками ГИБДД.

Позже глава региона Вячеслав Гладков информацию о погибших белгородцах подтвердил.

Серьёзная авария с участием трёх машин произошла в селе Сергиевка Губкинского района. По предварительным данным очевидцев, погибли два человека.

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