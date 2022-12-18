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В серьёзной аварии в Губкинском районе погибли два человека

Сегодня, 16:26
Фото: 1MI
Ещё трое получили травмы, но госпитализация им не потребовалась, сообщил в соцсетях глава региона Вячеслав Гладков.

Серьёзная авария с участием трёх машин произошла в селе Сергиевка Губкинского района. По предварительным данным очевидцев, погибли два человека. 

Позже глава региона Вячеслав Гладков информацию о погибших белгородцах подтвердил. 

Жуткая авария на трассе Белгород-Губкин под Сергиевкой унесла жизни двух мужчин. Еще троих пострадавших бригады скорой медицинской помощи осмотрели на месте, госпитализация не потребовалась.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

В причинах ДТП на трассе Белгород – Губкин разберутся замгубернатора Владимир Базаров совместно с сотрудниками ГИБДД. 

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