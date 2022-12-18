В серьёзной аварии в Губкинском районе погибли два человека

Серьёзная авария с участием трёх машин произошла в селе Сергиевка Губкинского района. По предварительным данным очевидцев, погибли два человека.
Позже глава региона Вячеслав Гладков информацию о погибших белгородцах подтвердил.
Жуткая авария на трассе Белгород-Губкин под Сергиевкой унесла жизни двух мужчин. Еще троих пострадавших бригады скорой медицинской помощи осмотрели на месте, госпитализация не потребовалась.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
В причинах ДТП на трассе Белгород – Губкин разберутся замгубернатора Владимир Базаров совместно с сотрудниками ГИБДД.