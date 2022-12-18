В Белгородской области открываются пункты приёма подарков для военнослужащих

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков начал утро 18 декабря с новости об открытии в регионе пунктов по приёму новогодних подарков для военнослужащих.
Конечно, все мы переживаем за наших парней, которые с оружием в руках участвуют в специальной военной операции. Хотим их поздравить все вместе с новогодними праздниками. Поэтому открываем вместе с волонтерами пункты приёма подарков для военнослужащих. Я надеюсь, все вместе порадуем, поздравим наших парней и пожелаем им скорой победы и возвращения живыми и здоровыми домой.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Адреса, где будут принимать подарки волонтёры, уже известны. Всего таких мест по региону 15: