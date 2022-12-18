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В Белгородской области открываются пункты приёма подарков для военнослужащих

Сегодня, 04:16
Фото: pxhere.com
Подарок.
Подарки примут от желающих белгородцев и отправят к военнослужащим в честь Нового года. Об этом на странице в своих соцсетях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков начал утро 18 декабря с новости об открытии в регионе пунктов по приёму новогодних подарков для военнослужащих.

Конечно, все мы переживаем за наших парней, которые с оружием в руках участвуют в специальной военной операции. Хотим их поздравить все вместе с новогодними праздниками. Поэтому открываем вместе с волонтерами пункты приёма подарков для военнослужащих. Я надеюсь, все вместе порадуем, поздравим наших парней и пожелаем им скорой победы и возвращения живыми и здоровыми домой.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Адреса, где будут принимать подарки волонтёры, уже известны. Всего таких мест по региону 15:

  • Алексеевский городской округ:
     – ТОЦ «Авантаж Сервис» в городе Алексеевка по улице Победы, 67.
  • Белгород:
    – ТРЦ «РИО» на проспекте Б. Хмельницкого, 164;
    – ТЦ «Мега Гринн» на проспекте Б. Хмельницкого, 137Т;
    – Новогодняя ярмарка на Солнечных часах.
  • Белгородский район:
    – МТРК «Сити Молл» по улице Щорса, 64.
  • Борисовский район:
    – «Борисовский Центр молодежи» в Борисовке на площади Ушакова, 16.
  • Грайворонский городской округ:
    – Культурно-досуговый центр в Грайвороне по улице Ленина, 22 В.
  • Губкинский городской округ:
    – ТЦ «Европа» в Губкине по улице Космонавтов, 14.
  • Корочанский район:
    – ТЦ «Карнавал» в Короче по улице Красная Площадь, д. 30.
  • Новооскольский городской округ:
    – ЦКР «Оскол» в Новом Осколе по улице Ливенская, 130 А.
  • Ракитянский район:
    – РЦКР «Молодежный» в Ракитном, Пролетарская улица, 20Б.
  • Чернянский район:
    – «Центральный рынок» в посёлке Чернянка по улице Магистральная, 12.
  • Яковлевский городской округ:
    – ЦМИ в Строителе, улица Ленина, 14.
  • Старооскольский городской округ:
    – МАУ «ЦМИ» по улице Ленина, 20;
    – МАУК ЦКР «Молодёжный», мкр. Макаренко, 7А.
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#Александра Склярова#Спецоперация#Мобилизованные#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Подарки#Пункт приёма
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