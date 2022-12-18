В Белгородском районе во время обстрела погиб человек

В Белгородском районе во время сегодняшнего обстрела ВСУ погиб человек, ещё один человек получил травмы. Также губернатор подтвердил повреждения на птицефабрике.
Напомним, что ещё четыре человека пострадали в ходе обстрела в Белгороде. Они получили ранения средней тяжести.
С двоими переговорил на месте. Мужчине осколками посекло спину, у женщины повреждено лицо. Чудом двое детей в этом доме не пострадали. В момент прилёта снаряда они находились в эпицентре. Бог уберег.
Вячеслав Гладков
Сейчас пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.