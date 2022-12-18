Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

В Белгородском районе во время обстрела погиб человек

Сегодня, 11:29
Фото: тг-канал Вячеслава Гладкова
Ещё один человек в Белгородском районе получил травмы, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

В Белгородском районе во время сегодняшнего обстрела ВСУ погиб человек, ещё один человек получил травмы. Также губернатор подтвердил повреждения на птицефабрике.

Напомним, что ещё четыре человека пострадали в ходе обстрела в Белгороде. Они получили ранения средней тяжести.

С двоими переговорил на месте. Мужчине осколками посекло спину, у женщины повреждено лицо. Чудом двое детей в этом доме не пострадали. В момент прилёта снаряда они находились в эпицентре. Бог уберег.
Вячеслав Гладков

Сейчас пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

При обстреле Белгорода пострадало четыре человека
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцы сообщают о дыме на улице Славянской после взрывов в небеПтицефабрика «Ясные зори» попала под обстрел в Белгородской областиВ Белгороде раздаются громкие звуки
#Алина Харина#Происшествия#Обстрел#Белгород#Белгородский район#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Погибшие#Обстрел Белгорода 18 декабря
Подпишитесь
Белгородцы сообщают о дыме на улице Славянской после взрывов в небе
Сегодня, 10:30
Жители Белгорода получают смс-сообщения об обстреле
Сегодня, 11:00
Число пострадавших при обстреле Белгородской области выросло до восьми
Сегодня, 12:43
Итоги недели: чему учат белгородцев в теробороне и где найти праздник на выходные
Вчера, 10:26
Птицефабрика «Ясные зори» попала под обстрел в Белгородской области
Сегодня, 10:56