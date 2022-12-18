В белгородских муниципалитетах проведут новогодние ярмарки

Глава региона Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсетях о грядущем открытии новогодних ярмарок в муниципальных образованиях области. Ярмарки будут длиться три дня, а их расписание опубликуют главы муниципалитетов.
24, 25 декабря и 5 января проведём сельскохозяйственные новогодние и рождественские ярмарки в муниципальных образованиях. Постараемся, чтобы вкусные, полезные и недорогие продукты позволили вам украсить праздничные столы. Список ярмарок и их адреса будут размещены в постах глав муниципальных образований.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Отметим, что новогодняя ярмарка заработала в Белгороде с 17 декабря. На ней жители смогут приобрести новогодние игрушки, сувениры, изделия ручной работы и многое другое. 17 декабря на Соборной площади также состоялось открытие ёлки.