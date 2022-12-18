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В белгородских муниципалитетах проведут новогодние ярмарки

Сегодня, 04:34
Фото: 1MI
Новогодняя ярмарка.
На них белгородцы смогут приобрести недорогие продукты к новогоднему столу, сообщил в своих соцсетях губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсетях о грядущем открытии новогодних ярмарок в муниципальных образованиях области. Ярмарки будут длиться три дня, а их расписание опубликуют главы муниципалитетов.

24, 25 декабря и 5 января проведём сельскохозяйственные новогодние и рождественские ярмарки в муниципальных образованиях. Постараемся, чтобы вкусные, полезные и недорогие продукты позволили вам украсить праздничные столы. Список ярмарок и их адреса будут размещены в постах глав муниципальных образований.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Отметим, что новогодняя ярмарка заработала в Белгороде с 17 декабря. На ней жители смогут приобрести новогодние игрушки, сувениры, изделия ручной работы и многое другое. 17 декабря на Соборной площади также состоялось открытие ёлки.

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#Александра Склярова#Общество#Новый год#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Ярмарка
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