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Смертельная авария в Губкинском районе произошла из-за движения по встречке

Сегодня, 17:54
Фото: 1MI
Подробности аварии сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

По данным УМВД по Белгородской области, 18 декабря в 17:25 водитель 1989 года рождения на автомобиле «ВАЗ 2113» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Renault Megane, которой управлял водитель 1993 года рождения. Не успев сориентироваться, в иномарку въехал и Daewoo Nexia.

Водитель «ВАЗа» от полученных травм погиб на месте. В больнице скончался водитель Renault Megane. Водитель и пассажиры третьего автомобиля не пострадали. 

Отметим, что ранее глава региона Вячеслав Гладков эту информацию подтвердил.

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