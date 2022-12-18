Смертельная авария в Губкинском районе произошла из-за движения по встречке

По данным УМВД по Белгородской области, 18 декабря в 17:25 водитель 1989 года рождения на автомобиле «ВАЗ 2113» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Renault Megane, которой управлял водитель 1993 года рождения. Не успев сориентироваться, в иномарку въехал и Daewoo Nexia.