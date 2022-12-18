При обстреле Белгорода повреждены 60 квартир и 32 автомобиля

Исполняющий обязанности мэра Белгорода Валентин Демидов сообщил в своих соцсетях, что за 18 декабря при обстреле улицы Славянская были повреждены 60 квартир, два частных дома и 32 автомобиля. Однако позже может стать известно о ещё нескольких повреждениях.
Предполагаю, что цифры будут меняться — не все жильцы были на месте. Поэтому продолжает работать информационный центр у дома 9 на Славянской.
Валентин Демидов, врио мэра Белгорода
Штаб будет работать 18 декабря до 22:00, 19 декабря — с 08:00 до 20:00.
Напомним, что Белгородская область днём 18 декабря подверглась обстрелу со стороны Украины. В городе всего повреждены 14 частных и четыре многоквартирных дома, в области прилёт зафиксировали в птицефабрику «Ясные зори». Погиб один человек, ещё восемь госпитализированы.