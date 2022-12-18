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При обстреле Белгорода повреждены 60 квартир и 32 автомобиля

Сегодня, 15:34
Фото: Bel.ru
Выбитые при обстреле окна.
Также осколки прилетели в два частных дома, сообщил врио мэра Валентин Демидов в своих соцсетях.

Исполняющий обязанности мэра Белгорода Валентин Демидов сообщил в своих соцсетях, что за 18 декабря при обстреле улицы Славянская были повреждены 60 квартир, два частных дома и 32 автомобиля. Однако позже может стать известно о ещё нескольких повреждениях.

Предполагаю, что цифры будут меняться — не все жильцы были на месте. Поэтому продолжает работать информационный центр у дома 9 на Славянской.
Валентин Демидов, врио мэра Белгорода

Штаб будет работать 18 декабря до 22:00, 19 декабря — с 08:00 до 20:00.

Напомним, что Белгородская область днём 18 декабря подверглась обстрелу со стороны Украины. В городе всего повреждены 14 частных и четыре многоквартирных дома, в области прилёт зафиксировали в птицефабрику «Ясные зори». Погиб один человек, ещё восемь госпитализированы.

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