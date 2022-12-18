При обстреле Белгорода повреждены 60 квартир и 32 автомобиля

Исполняющий обязанности мэра Белгорода Валентин Демидов сообщил в своих соцсетях, что за 18 декабря при обстреле улицы Славянская были повреждены 60 квартир, два частных дома и 32 автомобиля. Однако позже может стать известно о ещё нескольких повреждениях.