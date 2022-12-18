Повреждённые при обстреле дома в Белгороде оцепили

По нашим данным, окна выбиты минимум в трёх многоквартирных домах. Жителей этих домов в свои квартиры не пускают, они ждут на улице. На дорогах лежит много оконных стёкол. На месте работают все спецслужбы, сотрудники правоохранительных органов оцепили повреждённые дома.