Повреждённые при обстреле дома в Белгороде оцепили

Журналист «Бел.Ру» посетила улицу Славянская в Белгороде, куда днём 18 декабря прилетели осколки.
По нашим данным, окна выбиты минимум в трёх многоквартирных домах. Жителей этих домов в свои квартиры не пускают, они ждут на улице. На дорогах лежит много оконных стёкол. На месте работают все спецслужбы, сотрудники правоохранительных органов оцепили повреждённые дома.
Отметим, что глава региона Вячеслав Гладков также приехал место происшествия. Он сообщил о повреждениях в четырёх многоквартирных домах в микрорайоне Луч. После обстрела Белгородской области стало известно об одном погибшем и пяти пострадавших.