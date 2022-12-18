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Повреждённые при обстреле дома в Белгороде оцепили

Сегодня, 11:57
Фото: Bel.ru
Выбитые при обстреле окна.
Журналист «Бел.Ру» побывала на улице Славянская, куда сегодня был прилёт. Жителей повреждённых домов не пускают в свои квартиры, на месте работают спецслужбы.

Журналист «Бел.Ру» посетила улицу Славянская в Белгороде, куда днём 18 декабря прилетели осколки.

По нашим данным, окна выбиты минимум в трёх многоквартирных домах. Жителей этих домов в свои квартиры не пускают, они ждут на улице. На дорогах лежит много оконных стёкол. На месте работают все спецслужбы, сотрудники правоохранительных органов оцепили повреждённые дома.

Фото: Bel.ru

Отметим, что глава региона Вячеслав Гладков также приехал место происшествия. Он сообщил о повреждениях в четырёх многоквартирных домах в микрорайоне Луч. После обстрела Белгородской области стало известно об одном погибшем и пяти пострадавших.

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