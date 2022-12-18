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Обстрел Белгорода и подарки военнослужащим обсуждали белгородцы 18 декабря

Сегодня, 16:00
Фото: Bel.ru
В воскресенье ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский район, есть пострадавшие, также в области развернули пункты по приёму новогодних подарков для военнослужащих.

Обстрел Белгорода и района

18 декабря около 13:00 над городом и районом раздались громкие звуки, сработала система ПВО. В ходе обстрела пострадали 14 жилых домов в частном секторе и четыре многоквартирных дома в микрорайоне Луч.

По предварительным данным, во время обстрела пострадали восемь человек, ещё один — погиб.

Также сообщалось, что область обстреляли американскими ракетами.

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Подарки военным

Утром 18 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об открытии в регионе пунктов по приёму новогодних подарков для военных. Всего в регионе развернули 15 пунктов приёма.

Все подарки отправят в части перед Новым годом.

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Отключение электроэнергии

В воскресенье проблемы со светом наблюдались на улице Есенина. Энергетики должны были устранить проблемы в течение часа.

Кроме того, света не было ночью 18 декабря в домах на Харьковской горе из-за аварийного отключения. Неполадки также оперативно устранили энергетики.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Обстрел ВСУ#Подарки#Электроэнергия
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