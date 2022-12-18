Обстрел Белгорода и подарки военнослужащим обсуждали белгородцы 18 декабря

18 декабря около 13:00 над городом и районом раздались громкие звуки, сработала система ПВО. В ходе обстрела пострадали 14 жилых домов в частном секторе и четыре многоквартирных дома в микрорайоне Луч.
По предварительным данным, во время обстрела пострадали восемь человек, ещё один — погиб.
Также сообщалось, что область обстреляли американскими ракетами.
Утром 18 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об открытии в регионе пунктов по приёму новогодних подарков для военных. Всего в регионе развернули 15 пунктов приёма.
Все подарки отправят в части перед Новым годом.
В воскресенье проблемы со светом наблюдались на улице Есенина. Энергетики должны были устранить проблемы в течение часа.
Кроме того, света не было ночью 18 декабря в домах на Харьковской горе из-за аварийного отключения. Неполадки также оперативно устранили энергетики.