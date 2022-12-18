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Обстрел Белгорода: что известно на данный момент

Сегодня, 12:54
Фото: тг-канал Вячеслава Гладкова
18 декабря в Белгороде и районе сработала система ПВО. Один человек погиб, повреждения получили дома и авто. Подробнее — в нашем материале.

Около 13:00 18 декабря над Белгородом и районом сработала система ПВО. В небе прозвучало больше десяти взрывов. По предварительным данным, ранения получили восемь человек. Семь человек находятся в больнице, а ещё один — в реанимации. В одном из домов чудом спаслись двое детей.

Известно, что осколки упали в жилой квартал на улице Славянской. Там повреждения получили четыре многоэтажки и 14 домов в частном секторе. Также осколки повредили девять авто.

Кроме того, тяжёлый «прилёт» был в здание птицефабрики «Ясные Зори» в Белгородском районе. Там погиб мужчина из Тамбова. Он работал в подрядной организации, которая занималась строительством цеха птицефабрики. На фабрике был повреждён один из корпусов и несколько машин спецтехники.

Отметим, что на Славянской в Белгороде развёрнут оперативный штаб. На территориях продолжается подомовой обход.

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#Алина Харина#Общество#Обстрел Белгорода 18 декабря#Белгород#Белгородский район#Обстрел ВСУ#Последствия#Автомобиль#Повреждение#Дома#Многоквартирные дома
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