Обстрел Белгорода: что известно на данный момент

Около 13:00 18 декабря над Белгородом и районом сработала система ПВО. В небе прозвучало больше десяти взрывов. По предварительным данным, ранения получили восемь человек. Семь человек находятся в больнице, а ещё один — в реанимации. В одном из домов чудом спаслись двое детей.
Кроме того, тяжёлый «прилёт» был в здание птицефабрики «Ясные Зори» в Белгородском районе. Там погиб мужчина из Тамбова. Он работал в подрядной организации, которая занималась строительством цеха птицефабрики. На фабрике был повреждён один из корпусов и несколько машин спецтехники.
Отметим, что на Славянской в Белгороде развёрнут оперативный штаб. На территориях продолжается подомовой обход.