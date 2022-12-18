Обстрел Белгорода: что известно на данный момент

Около 13:00 18 декабря над Белгородом и районом сработала система ПВО. В небе прозвучало больше десяти взрывов. По предварительным данным, ранения получили восемь человек. Семь человек находятся в больнице, а ещё один — в реанимации. В одном из домов чудом спаслись двое детей.