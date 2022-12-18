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Федеральные СМИ распространили видео с белгородским укрытием

Сегодня, 19:40
Фото: Bel.ru
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Белгородцы показали на видео, в каком состоянии находится подвал в центре города, подходящий под укрытие.

18 декабря во многих Telegram-каналах федеральные СМИ опубликовали видео с экскурсией по белгородскому подвалу, который обозначен как укрытие при обстрелах. Укрытие в доме №106 на проспекте Б. Хмельницкого затоплено водой, на полу валяются обломки кирпичей, а запах, по словам очевидцев, стоит очень неприятный.

Подвал.
Видео: Bel.ru

Читатели «Бел.Ру» уже неоднократно жаловались на плохое состояние подвалов, в которых белгородцам предлагают прятаться от обстрелов со стороны ВСУ. Например, в подъезде №2 в доме №13 по улице Привольная почти идентичная ситуация: помещение затоплено водой из-за порыва канализации, на полу валяется много мусора. По словам жительницы, подвал находится в таком состоянии уже порядка трёх месяцев.

Напомним, что все подходящие под убежища помещения управляющие компании должны были привести в порядок: убрать мусор, поставить лавочки и закупить туда воду. 

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