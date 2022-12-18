Федеральные СМИ распространили видео с белгородским укрытием

Читатели «Бел.Ру» уже неоднократно жаловались на плохое состояние подвалов, в которых белгородцам предлагают прятаться от обстрелов со стороны ВСУ. Например, в подъезде №2 в доме №13 по улице Привольная почти идентичная ситуация: помещение затоплено водой из-за порыва канализации, на полу валяется много мусора. По словам жительницы, подвал находится в таком состоянии уже порядка трёх месяцев.