Федеральные СМИ распространили видео с белгородским укрытием

18 декабря во многих Telegram-каналах федеральные СМИ опубликовали видео с экскурсией по белгородскому подвалу, который обозначен как укрытие при обстрелах. Укрытие в доме №106 на проспекте Б. Хмельницкого затоплено водой, на полу валяются обломки кирпичей, а запах, по словам очевидцев, стоит очень неприятный.
Читатели «Бел.Ру» уже неоднократно жаловались на плохое состояние подвалов, в которых белгородцам предлагают прятаться от обстрелов со стороны ВСУ. Например, в подъезде №2 в доме №13 по улице Привольная почти идентичная ситуация: помещение затоплено водой из-за порыва канализации, на полу валяется много мусора. По словам жительницы, подвал находится в таком состоянии уже порядка трёх месяцев.
Напомним, что все подходящие под убежища помещения управляющие компании должны были привести в порядок: убрать мусор, поставить лавочки и закупить туда воду.