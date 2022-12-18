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Число пострадавших при обстреле Белгородской области выросло до восьми

Сегодня, 12:43
Фото: тг-канал Вячеслава Гладкова
Семь человек сейчас находятся в больнице, ещё один — в реанимации. Об этом написал глава региона Вячеслав Гладков.

Стало известно, что погибший мужчина приехал в Белгород из Тамбова. Он работал в подрядной организации на строительстве цеха для птицефабрики.

Кроме того, сообщается, что ранения получили восемь человек, семь человек сейчас находятся в больнице, ещё один — в реанимации.

Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Еще один пострадавший от госпитализации отказался, отправлен на амбулаторное лечение.
Вячеслав Гладков

Также губернатор сообщил, что на птицефабрике в Белгородском районе был повреждён один корпус и несколько машин спецтехники.

Фото: тг-канал Вячеслава Гладкова
Птицефабрика «Ясные зори» попала под обстрел в Белгородской области
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#Алина Харина#Происшествия#Обстрел Белгорода 18 декабря#Белгород#Белгородский район#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Погибшие#Птицефабрика
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