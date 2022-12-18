Число пострадавших при обстреле Белгородской области выросло до восьми

Стало известно, что погибший мужчина приехал в Белгород из Тамбова. Он работал в подрядной организации на строительстве цеха для птицефабрики.
Кроме того, сообщается, что ранения получили восемь человек, семь человек сейчас находятся в больнице, ещё один — в реанимации.
Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Еще один пострадавший от госпитализации отказался, отправлен на амбулаторное лечение.
Вячеслав Гладков
Также губернатор сообщил, что на птицефабрике в Белгородском районе был повреждён один корпус и несколько машин спецтехники.