В Минобороны опровергли информацию о возврате к двухлетней срочной службе

17 декабря в Сети распространилось интервью военного комиссара из Подмосковья Михаила Фотина. Он заявил, что с весны 2023 года срок срочной службы в армии увеличится до полутора лет, а с осени 2024 года — до двух лет. По словам Фотина, эту информацию военокматам направило руководство.
Обо всём этом военком заявил в эфире «Дмитров ТВ». После того, как информация разошлась по Сети, на сайте СМИ «Вечерний Дмитров» и с ютуб-канала запись удалили.
В Минобороны в свою очередь информацию опровергают. В официальном обращении ведомства указано, что срок срочной службы по-прежнему составляет один год. В МО добавили, что сейчас «каких-либо изменений законодательства Российской Федерации в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, Минобороны России не предлагается».
Сам Фотин заявил изданию MSK1.Ru, что он «много, что сказал», но всё «зависит от того, как смонтировали».