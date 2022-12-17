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В Минобороны опровергли информацию о возврате к двухлетней срочной службе

Сегодня, 12:06
Фото: 1MI
С таким заявлением ранее выступил военком Михаил Фотин. По его словам, уже с весны следующего года срок службы для срочников якобы увеличится до 1,5 года, а с осени 2024 года — до двух лет. Спустя время видеоинтервью с ним удалили. Сам Фотин заявил, что сюжет могли неправильно смонтировать.

17 декабря в Сети распространилось интервью военного комиссара из Подмосковья Михаила Фотина. Он заявил, что с весны 2023 года срок срочной службы в армии увеличится до полутора лет, а с осени 2024 года — до двух лет. По словам Фотина, эту информацию военокматам направило руководство.

Обо всём этом военком заявил в эфире «Дмитров ТВ». После того, как информация разошлась по Сети, на сайте СМИ «Вечерний Дмитров» и с ютуб-канала запись удалили.

В Минобороны в свою очередь информацию опровергают. В официальном обращении ведомства указано, что срок срочной службы по-прежнему составляет один год. В МО добавили, что сейчас «каких-либо изменений законодательства Российской Федерации в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, Минобороны России не предлагается».

Сам Фотин заявил изданию MSK1.Ru, что он «много, что сказал», но всё «зависит от того, как смонтировали». 

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#Общество#Минобороны#Срочная служба#Кристина Семенчук
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