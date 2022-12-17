В Минобороны опровергли информацию о возврате к двухлетней срочной службе

С таким заявлением ранее выступил военком Михаил Фотин. По его словам, уже с весны следующего года срок службы для срочников якобы увеличится до 1,5 года, а с осени 2024 года — до двух лет. Спустя время видеоинтервью с ним удалили. Сам Фотин заявил, что сюжет могли неправильно смонтировать.