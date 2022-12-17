В Крыму у белгородской компании арестовали судно за долги

Компанию уведомили о том, чем грозит дальнейшая просрочка, но платежей за этим не последовало. Так дело дошло до взыскания имущества. У компании-должника обнаружили в городе Керчь Республики Крым рыболовное судно «Нур-Султан». Тогда пристав-исполнитель направил поручение об аресте судна в отделение по Керчи.