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В Крыму у белгородской компании арестовали судно за долги

Сегодня, 18:15
Фото: УФССП России по Белгородской области
Приставы нашли у компании-должника рыболовное судно в Керчи, сообщили в пресс-службе УФССП России по Белгородской области.

ООО «Колибри» из-за просрочки платежей задолжала по договору займа более 16 млн рублей. Компанией занялись старооскольские судебные приставы, которым на принудительное исполнение поступил документ о взыскании с должника.

Компанию уведомили о том, чем грозит дальнейшая просрочка, но платежей за этим не последовало. Так дело дошло до взыскания имущества. У компании-должника обнаружили в городе Керчь Республики Крым рыболовное судно «Нур-Султан». Тогда пристав-исполнитель направил поручение об аресте судна в отделение по Керчи.

Руководству компании дали десять дней на погашение долга, в противном случае «Нур-Султан» продадут на торгах, а вырученные деньги используют на покрытие многомиллионного долга.

Фото: УФССП России по Белгородской области
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#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Крым#Должник#Компания-должник#Арест имущества#Судно
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