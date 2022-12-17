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Дед Мороз зажёг огни на главной новогодней ёлке Белгорода

Сегодня, 15:17
Фото: Bel.ru
Дед Мороз прибыл в областной центр 17 декабря. Он поднялся к самой верхушке, и под возгласы белгородцев ёлка засверкала золотистыми огоньками.

17 декабря в Белгороде открыли главную новогоднюю ёлку. Несмотря на пасмурную и не совсем зимнюю погоду, гостей на Соборной площади было немало, многие горожане пришли на праздник с детьми.

Уже к 16:00 Дед Мороз приехал в регион. Сообщалось, что в первую очередь он решил поздравить бойцов и подарить им мандарины. Помимо этого, новогодний волшебник посетил и пункт временного размещения, где поздравил беженцев с наступающими праздниками и передал им подарки.

Уже в Белгороде Дед Мороз поздравил горожан с наступающими праздниками, поднялся к самой верхушке ёлки и зажёг на ней золотистые огоньки. 

Напомним, что в Белгород Дед Мороз добрался на военном транспорте. 

Фото: Bel.ru
Дед Мороз добрался в Белгород на БТР
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#Кристина Семенчук#Город#Новый год#Новости Белгорода#Белгород#Белгородская область#Дед мороз#Ёлка#Открытие
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