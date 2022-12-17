Дед Мороз зажёг огни на главной новогодней ёлке Белгорода

17 декабря в Белгороде открыли главную новогоднюю ёлку. Несмотря на пасмурную и не совсем зимнюю погоду, гостей на Соборной площади было немало, многие горожане пришли на праздник с детьми.
Уже к 16:00 Дед Мороз приехал в регион. Сообщалось, что в первую очередь он решил поздравить бойцов и подарить им мандарины. Помимо этого, новогодний волшебник посетил и пункт временного размещения, где поздравил беженцев с наступающими праздниками и передал им подарки.
Уже в Белгороде Дед Мороз поздравил горожан с наступающими праздниками, поднялся к самой верхушке ёлки и зажёг на ней золотистые огоньки.
Напомним, что в Белгород Дед Мороз добрался на военном транспорте.