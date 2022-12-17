Дед Мороз зажёг огни на главной новогодней ёлке Белгорода

Уже к 16:00 Дед Мороз приехал в регион. Сообщалось, что в первую очередь он решил поздравить бойцов и подарить им мандарины. Помимо этого, новогодний волшебник посетил и пункт временного размещения, где поздравил беженцев с наступающими праздниками и передал им подарки.