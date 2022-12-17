Приморье обошло Белгородскую область в Национальной спортивной премии

Стали известны результаты Национальной спортивной премии. В одной из номинаций участвовала Белгородская область — «Регион России. За вклад в развитие спорта. Лучший субъект РФ». Конкуренцию ей составляли Приморский и Ставропольский края.
Победу в итоге одержало Приморье. Тем не менее Белгородскую область отметили в числе лидеров.
Как сообщается на сайте премии, в регионе доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности составила более 55%, а уровень обеспеченности белгородцев спортивными сооружениями — 88%.
Отметим, что в прошлом году в категории «Лучший спортивный объект России» выиграла «Белгород-Арена». Второе место в номинации «Эпоха спорта» занял прославленный волейболист Сергей Тетюхин.