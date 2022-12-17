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Приморье обошло Белгородскую область в Национальной спортивной премии

Сегодня, 09:07
Фото: 1MI
В стране подвели итоги всероссийского конкурса, инициатором которого было Министерство спорта РФ. Белгородская область участвовала в номинации «Регион России». Однако победу одержал другой регион.

Стали известны результаты Национальной спортивной премии. В одной из номинаций участвовала Белгородская область — «Регион России. За вклад в развитие спорта. Лучший субъект РФ». Конкуренцию ей составляли Приморский и Ставропольский края.

Победу в итоге одержало Приморье. Тем не менее Белгородскую область отметили в числе лидеров.

Как сообщается на сайте премии, в регионе доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности составила более 55%, а уровень обеспеченности белгородцев спортивными сооружениями — 88%.

Отметим, что в прошлом году в категории «Лучший спортивный объект России» выиграла «Белгород-Арена». Второе место в номинации «Эпоха спорта» занял прославленный волейболист Сергей Тетюхин.

«Белгород Арена» признана лучшим спортивным объектом России
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#Кристина Семенчук#Спорт#Белгородская область#Премия#Минспорта рф
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