Новый экран установили возле «Победы» в Белгороде

В центре Белгорода установили ещё один экран — в этот раз возле кинотеатра «Победа». Зачем он там нужен, объяснила глава управления культуры администрации Белгорода Ольга Лесных.
В этом году у нас появится новая локация. На улице 50-летия Белгородской области, возле кинотеатра «Победа», будет работать новогодний экран, где мы будем смотреть всем полюбившиеся советские новогодние фильмы, мультфильмы, сказки.
Ольга Лесных
Лесных добавила, что на этом же экране будут прямые включения с новогодних мероприятий.
Напомним, что открытие новогодней ёлки состоится сегодня, 17 декабря. Мероприятие с участием Деда Мороза начнётся в 16:00. Огни на главном новогоднем дереве зажгут в 18:00.