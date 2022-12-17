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Новый экран установили возле «Победы» в Белгороде

Сегодня, 09:47
Фото: «Белгород-Молния»
В областном центре появился ещё один большой экран. Установили его возле кинотеатра «Победа». Понадобился он там для того, чтобы показывать горожанам советские новогодние фильмы и анимацию, рассказала «Белгород-Медиа» начальник городского управления культуры Ольга Лесных.

В центре Белгорода установили ещё один экран — в этот раз возле кинотеатра «Победа». Зачем он там нужен, объяснила глава управления культуры администрации Белгорода Ольга Лесных.

В этом году у нас появится новая локация. На улице 50-летия Белгородской области, возле кинотеатра «Победа», будет работать новогодний экран, где мы будем смотреть всем полюбившиеся советские новогодние фильмы, мультфильмы, сказки.
Ольга Лесных

Лесных добавила, что на этом же экране будут прямые включения с новогодних мероприятий.

Напомним, что открытие новогодней ёлки состоится сегодня, 17 декабря. Мероприятие с участием Деда Мороза начнётся в 16:00. Огни на главном новогоднем дереве зажгут в 18:00.

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