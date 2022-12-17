Новый экран установили возле «Победы» в Белгороде

В областном центре появился ещё один большой экран. Установили его возле кинотеатра «Победа». Понадобился он там для того, чтобы показывать горожанам советские новогодние фильмы и анимацию, рассказала «Белгород-Медиа» начальник городского управления культуры Ольга Лесных.

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