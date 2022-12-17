Не во всех белгородских убежищах установят скамейки

По словам белгородки, в подвале их многоквартирного дома не установили скамейки, хотя помещение отмечено, как убежище, и лавки и воду управляющие компании должны были размещать во всех пригодных для укрытия подвалах.
Врио мэра Валентин Демидов объяснил в вечернем прямом эфире, почему же в некоторых подвалах не установили скамейки.
Специалисты обследовали подвальные помещения вашего дома и установили, что вода и скамейки есть в первом и пятом подъездах. В остальных же подвальных помещениях находятся кладовые. Там достаточно стеснённые условия, поэтому лавочки установили в более просторных подвалах.
Валентин Демидов, врио мэра Белгорода