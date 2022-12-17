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Не во всех белгородских убежищах установят скамейки

Сегодня, 21:12
Фото: 1MI
Подвал.
Врио мэра Валентин Демидов рассказал в прямом эфире, какие подвалы останутся без лавочек.

По словам белгородки, в подвале их многоквартирного дома не установили скамейки, хотя помещение отмечено, как убежище, и лавки и воду управляющие компании должны были размещать во всех пригодных для укрытия подвалах.

Врио мэра Валентин Демидов объяснил в вечернем прямом эфире, почему же в некоторых подвалах не установили скамейки.

Специалисты обследовали подвальные помещения вашего дома и установили, что вода и скамейки есть в первом и пятом подъездах. В остальных же подвальных помещениях находятся кладовые. Там достаточно стеснённые условия, поэтому лавочки установили в более просторных подвалах.
Валентин Демидов, врио мэра Белгорода
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#Александра Склярова#Общество#Операция на Украине#Белгород#Валентин Демидов#Укрытие#Подвалы
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