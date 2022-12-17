Итоги недели: чему учат белгородцев в теробороне и где найти праздник на выходные

Совсем скоро у Белгорода появится свой официальный мэр. Напомним, сейчас врио главы областного центра является Валентин Демидов. Он же, к слову, стал одним из участников в конкурсе на пост мэра.
Первым документы на участие подал предприниматель Владимир Бывшев. Это его уже вторая попытка. 15 декабря документы на конкурс подали Валентин Демидов, которого уже многие признают новым мэром, и пенсионер Анатолий Лебединец. В последний день приёма документов, 16 декабря, неожиданно появился четвёртый и последний кандидат: директор ООО «ГрадъСервис» Евгений Сошенко.
Конкурс на должность градоначальника пройдёт 26 декабря. Объявят белгородцам имя нового мэра на внеочередной сессии горсовета 17 января.
На этой неделе корреспонденту «Бел.Ру» удалось побывать на одной из тренировок теробороны Белгородской области.
Уже второй месяц белгородцы, вступившие в тероборону, проходят курсы подготовки. Так, наших добровольцев учат правильно обращаться с оружием, проводить досмотры и оказывать первую медицинскую помощь. Отдельно белгородцев учат борьбе с беспилотниками.
Задачи белгородской теробороны на сегодняшний день: поддержание порядка в области и патрулирование жизненно важных объектов. А в случае наступления времени «Ч», по словам референта губернатора по вопросам теробороны Артура Чигринова, они готовы взять оружие и защищать свою землю.
Примечательно, что в теробороне есть люди практически всех возрастов. Средний возраст добровольцев — 30 лет. Тем не менее, приходят и пенсионеры. А вот молодых совсем мало: чаще всего, записываются уже люди с опытом.
Вчера пришёл мужчина, ему 71 год. Ещё один пришёл такой, за 70, говорит: «десять раз подтягиваюсь, я готов». Мы его записали, но пока в запас. У них боевая пружина внутри заряжена, они хоть сегодня в бой готовы идти.
Артур Чигринов, референт губернатора по вопросам добровольничества
Уже сегодня на Соборной площади Белгорода откроют главную ёлку. Начнутся праздничные мероприятия в 16:00. Зажгут ёлку в 18:00. Подробнее узнать о том, где найти новогоднее настроение на этих выходных в Белгороде, вы можете в нашем материале.
Также сегодня в Белгороде открылись ёлочные базары. В некоторых муниципалитетах области они работают уже несколько дней, с 15 декабря. Что касается стоимости, то цена одного метра сосны будет стартовать от 600 рублей, а ели — от 800 рублей. Деревья привозят из Воронежской, Брянской, Челябинской, Ярославской, Смоленской и Екатеринбургской областей.
Адреса базаров, если вы планируете покупать живую ёлку, предлагаем посмотреть здесь. Всего в областном центре купить живое дерево можно по 35 адресам.
Несмотря на весь праздник, который начался в Белгороде уже сейчас, кое в чём нас обделили. А именно — поезд Деда Мороза к нам не приедет.
Планировалось, что новогодний поезд с Дедом Морозом и Снегурочкой, который пройдёт через всю страну, посетит Белгород и Старый Оскол 20 декабря. Но в расписании РЖД и на сайте проекта информации о белгородских городах так и не появилось. А в пресс-службе ЮВЖД нам отказали в комментарии.