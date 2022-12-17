Игорь Маковский поздравил «Россети Центр» с 18-летием

«Поздравляю коллектив „Россети Центр“ с ещё одним годом успешной работы! Профессия энергетика требует высокой квалификации, внутренней дисциплины и выдержки. Сочетание этих качеств позволяет нам решать самые сложные задачи, нести свет и тепло в дома жителей, создавать надёжный фундамент для развития регионов нашей оперативной ответственности. Желаю сотрудникам компании высоких производственных результатов, дальнейших успехов и достижений в своей непростой, но такой нужной работе», — подчеркнул глава энергокомпаний.