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Более 4,5 тыс. белгородских семей ежемесячно получают выплаты из маткапитала

Сегодня, 17:13
Фото: 1MI
Льгота распространяется на семьи, у которых родился второй ребёнок, сообщили в региональной пресс-службе губернатора и правительства.

На сегодняшний день 4 629 семей в Белгородской области получают ежемесячные выплаты из маткапитала. Рассчитывать на выплаты могут рассчитывать белгородцы, у которых родился второй ребёнок. При этом в их семье доход должен быть ниже суммы двух прожиточных минимумов на человека. Для белгородцев это 25 490 рублей.

Сумма пособия равна 11 341 рублей. Её выплачивают до трёхлетия ребёнка. Для получения выплат необходимо подать заявление в Пенсионный фонд. С 2023 года такая аналогичная выплата из маткапитала будет доступна белгородцам и при первенце.

Более 4,5 тыс. белгородских семей решили жилищный вопрос за счёт маткапитала
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#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Маткапитал#Выплаты на детей#Денежные выплаты
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