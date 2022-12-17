Более 4,5 тыс. белгородских семей ежемесячно получают выплаты из маткапитала

На сегодняшний день 4 629 семей в Белгородской области получают ежемесячные выплаты из маткапитала. Рассчитывать на выплаты могут рассчитывать белгородцы, у которых родился второй ребёнок. При этом в их семье доход должен быть ниже суммы двух прожиточных минимумов на человека. Для белгородцев это 25 490 рублей.