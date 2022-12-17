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Белгородцы пережили неспокойную ночь, но всё-таки открыли новогоднюю ёлку: итоги дня

Сегодня, 16:00
Фото: Bel.ru
В ночь на 17 декабря в городе было шумно, пешеходы остались недовольны перекрытием народной тропы на Харгоре, а в центре Белгорода зажгли огни на главной новогодней ёлке.

Шумная ночь

В ночь на 17 декабря в Белгороде было громко. Громкий хлопок в городе раздался после 01:00. О последствиях на земле не сообщалось.

Уже утром поступали сообщения о том, что бахи слышали в Шебекинском горокруге. Помимо этого, жители Красного получили СМС-предупреждения об обстреле с просьбой уйти в укрытия.

Белгородцев ночью разбудили громкие звуки
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Перекрыли народную тропу

На участке возле магазина «Мебель Маркет» на Харгоре установили ограждение, которое перекрыло короткий путь к остановке «ул. Щорса». На заборе при этом появилась табличка с предупреждением, что это частная территория.

В мэрии белгородцам, несмотря на их возмущения, ответили, что всё законно. В горадминистрации посоветовали пешеходам искать обходные пути.

Белгородцам перекрыли народную тропу к остановке на улице Щорса
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Открытие ёлки

Несмотря на далеко не зимнюю погоду, в Белгороде торжественно открыли главную новогоднюю ёлку. Дед Мороз из Великого Устюга поднялся к самой верхушке дерева и зажёг золотистые огоньки.

По пути в Белгород новогодний волшебник навестил беженцев в ПВР, а также военных, которые помогли ему добраться в областной центр. Для этого бойцы предоставили Деду Морозу БТР.

В Белгороде зажгли огни на главной новогодней ёлке
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