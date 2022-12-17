Белгородцы пережили неспокойную ночь, но всё-таки открыли новогоднюю ёлку: итоги дня

В ночь на 17 декабря в Белгороде было громко. Громкий хлопок в городе раздался после 01:00. О последствиях на земле не сообщалось.
Уже утром поступали сообщения о том, что бахи слышали в Шебекинском горокруге. Помимо этого, жители Красного получили СМС-предупреждения об обстреле с просьбой уйти в укрытия.
На участке возле магазина «Мебель Маркет» на Харгоре установили ограждение, которое перекрыло короткий путь к остановке «ул. Щорса». На заборе при этом появилась табличка с предупреждением, что это частная территория.
В мэрии белгородцам, несмотря на их возмущения, ответили, что всё законно. В горадминистрации посоветовали пешеходам искать обходные пути.
Несмотря на далеко не зимнюю погоду, в Белгороде торжественно открыли главную новогоднюю ёлку. Дед Мороз из Великого Устюга поднялся к самой верхушке дерева и зажёг золотистые огоньки.
По пути в Белгород новогодний волшебник навестил беженцев в ПВР, а также военных, которые помогли ему добраться в областной центр. Для этого бойцы предоставили Деду Морозу БТР.