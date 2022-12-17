Белгородцев возмутили расположенные рядом фото погибшего воина и реклама «Светофора»

«На перекрёстке улиц им. Чернышевского и улицы им. Литвинова, около подземного перехода, стоит рекламная колонна, на которой размещены рекламы пунктов доставки „Яндекс-Маркет“, реклама распродажи кур из магазина „Светофор“ и… фото погибшего солдата Дмитрия Бекетова», — уточняет белгородка в комментариях на странице губернатора в соцсети. По мнению женщины, снимок бойца следовало оформить «более достойным образом».