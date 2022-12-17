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Белгородцев возмутили расположенные рядом фото погибшего воина и реклама «Светофора»

Сегодня, 07:15
Фото: vk.com/id306256924 / комментарии на странице губернатора в ВК

В центре Белгорода разместили рядом рекламу икры по акции и фото погибшего воина

Они размещены на рекламной колонне, которая находится прямо в центре города. Белгородцы недовольны таким соседством и просят оформить фото погибшего воина достойным образом.

В Белгороде расположили рядом рекламу птицы, рыбы и икры по акции и фото погибшего воина. Такое соседство возмутило горожан.

«На перекрёстке улиц им. Чернышевского и улицы им. Литвинова, около подземного перехода, стоит рекламная колонна, на которой размещены рекламы пунктов доставки „Яндекс-Маркет“, реклама распродажи кур из магазина „Светофор“ и… фото погибшего солдата Дмитрия Бекетова», — уточняет белгородка в комментариях на странице губернатора в соцсети. По мнению женщины, снимок бойца следовало оформить «более достойным образом».

Отметим, что баннеры в память о Дмитрии Бекетове размещены в разных частях города. Ранее депутаты горсовета предложили установить и мемориальную табличку на фасаде школы № 45, в которой он учился.

Фото: vk.com/id306256924 / комментарии на странице губернатора в ВК
В Белгороде собираются установить мемориальную плиту в честь погибшего военного
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