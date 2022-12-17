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Белгородцев обеспокоила массовая гибель голубей в жилой зоне

Сегодня, 08:35
Фото: «Ок! Старый Оскол»
Мёртвых птиц обнаружили во дворе МКД в Старом Осколе. По словам очевидцев, они падали с крыши. На место приезжала ветслужба, всего они забрали на исследование 11 голубей и две вороны, пишет «Ок! Старый Оскол».

16 декабря во дворе одного из МКД в микрорайоне Солнечном в Старом Осколе обнаружили семь мёртвых птиц. Как сообщают очевидцы, пернатые падали прямо с крыши.

Уже к вечеру оскольчане рассказали, что на место приехали специалисты ветеринарной службы. Всего они собрали 11 голубей и две вороны, птиц отвезли на исследование. Из-за чего была массовая гибель птиц, пока неизвестно.

На ситуацию с больными голубями ранее жаловались и некоторые жители Белгорода. На улице Левобережной в начале ноября обнаружили птиц в коробке, причём их заподозрили в «биологическом терроризме». Как оказалось, жалобу эту опубликовала совладелица белгородской ветеринарной клиники. Голубей всё же забрали на исследование. О результатах проверки официально не сообщалось.

У подозреваемых в «биологическом терроризме» белгородских голубей взяли пробы
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#Кристина Семенчук#Происшествия#Новости Старого Оскола#Белгородская область#Старый Оскол#Голуби#Вороны#Ветстанция#Гибель птиц
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