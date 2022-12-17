Белгородцев обеспокоила массовая гибель голубей в жилой зоне

16 декабря во дворе одного из МКД в микрорайоне Солнечном в Старом Осколе обнаружили семь мёртвых птиц. Как сообщают очевидцы, пернатые падали прямо с крыши.
Уже к вечеру оскольчане рассказали, что на место приехали специалисты ветеринарной службы. Всего они собрали 11 голубей и две вороны, птиц отвезли на исследование. Из-за чего была массовая гибель птиц, пока неизвестно.
На ситуацию с больными голубями ранее жаловались и некоторые жители Белгорода. На улице Левобережной в начале ноября обнаружили птиц в коробке, причём их заподозрили в «биологическом терроризме». Как оказалось, жалобу эту опубликовала совладелица белгородской ветеринарной клиники. Голубей всё же забрали на исследование. О результатах проверки официально не сообщалось.