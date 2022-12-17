Белгородцев ночью разбудили громкие звуки

В ночь на 17 декабря в Белгороде было громко. После 01:00 в небе над областным центром раздался мощный хлопок. Громкий звук записали на камерах видеонаблюдения.
Тем временем уже утром 17 декабря жители Шебекинского горокруга тоже сообщили о так называемых бахах. Информации о том, что это было, а также о последствиях на земле, не поступало.
Шумное утро в Белгороде и Шебекинском горокруге выдалось и накануне. Спустя время губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что был обстрел в Новой Таволжанке — под огнём ВСУ оказалась школа. Никто не пострадал. Повреждения получил цокольный этаж здания.