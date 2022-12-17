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Белгородцев ночью разбудили громкие звуки

Сегодня, 06:24
Фото: кадр из видео
Мощный хлопок раздался над городом после 01:00. О том, что именно это было, информации нет. В Сети опубликовали видео с моментом похожего на взрыв звука.

В ночь на 17 декабря в Белгороде было громко. После 01:00 в небе над областным центром раздался мощный хлопок. Громкий звук записали на камерах видеонаблюдения.

Тем временем уже утром 17 декабря жители Шебекинского горокруга тоже сообщили о так называемых бахах. Информации о том, что это было, а также о последствиях на земле, не поступало.

Шумное утро в Белгороде и Шебекинском горокруге выдалось и накануне. Спустя время губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что был обстрел в Новой Таволжанке — под огнём ВСУ оказалась школа. Никто не пострадал. Повреждения получил цокольный этаж здания.

Видео: телеграм-канал "БелПлюс"
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#Кристина Семенчук#Город#Новости Белгорода#СВО#Белгород#Хлопок#Громкие звуки#Видео
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